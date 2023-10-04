İkindi namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İkindi namazı kılınışında hangi dualar ve sureler okunur?
İkindi namazı, Müslümanların günün ilerleyen saatlerinde kıldığı bir vakit namazıdır. İkindi namazı kaç rekat diye merak edenler için; bu namaz 4 sünnet ve 4 farz olmak üzere toplam 8 rekattır. İkindi namazı vakti, öğle namazının sona erdiği andan akşam namazının başlangıcına kadar olan süreyi kapsar. Yani, İkindi namazı kaçta başlar ve İkindi namazı kaça kadar kılınır sorularının cevapları bu zaman dilimine dayanır. İkindi namazı nasıl kılınır ve İkindi namazı kılınışı hakkında bilgi almak, namazın doğru bir şekilde eda edilmesi için önemlidir. Namaz sırasında Fatiha Suresi'nin ardından bir sure veya ayetler okunarak ibadet tamamlanır.
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İkindi namazı, İslam’ın 5 vakit kılınan vakit namazlarındandır. Bu namaz, 4 sünnet ve 4 farz şeklinde toplamda 8 rekat olarak ifa edilir. İkindi namazı vakti, öğle namazının sonundan akşam namazının başlangıcına dek olan zaman dilimidir. Bu süre zarfında, "İkindi namazı kaçta başlar?" ve "İkindi namazı kaça kadar kılınır?" sorularının yanıtları belirlenmiş olur. İkindi namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için kritiktir. Namazda Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunur. İslam inancına göre, bu özel vakit, günün kalan kısmına huzur katmak adına büyük bir öneme sahiptir.
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İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?
Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar ikindi namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'İkindi namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkmaktadır.
İkindi namazı 8 rekattır. İkindi namazının öncelikle 4 rekat olan sünneti daha sonra da 4 rekat olan farzı kılınır.
İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?
'İkindi namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve ikindi namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler ikindi namazı kılınışına hemen aşağıdan ulaşabilir.
İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI ANLATIMI
İkindi namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. İkindi namazı kılınışı şöyle;
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İkindi Namazının 4 Rekat Sünneti Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.
İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.
Sübhaneke duası okunur.
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"
Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.
2. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."
Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.
Ettehıyyatü okunur.
"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.
3. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
Kur'an'dan bir sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir.
"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.
4. Rekat
"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir.
Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.
"Allahümme Salli ve Barik" okunur.
Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.
"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.
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İkindi Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.
Subhaneke okunur.
Euzü-besmele çekilir.
Fatiha suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
Zamm-ı sure okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.
Oturarak Ettahiyyatu okunur.
3. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama durulur.
Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.
Fatiha Suresi okunur.
"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.
Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir.
Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.
"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.
“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.
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İKİNDİ NAMAZINDA OKUNACAK SURELER VE DUALAR
Sübhaneke Duası
Fatiha Suresi
İhlas Suresi
Nas Suresi
Felak Suresi
Ettehiyyatü Duası
Allâhumme Salli Duası
Allâhumme Barik Duası
Rabbenâ âtina Duası
Rabbenâğfirlî Duası
Fil Suresi
Kureyş Suresi
Maun Suresi
Kafirun Suresi
Kevser Suresi
Nasr Suresi
Tebbet Suresi
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İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI
Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Hz. Muhammed'in namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.
"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
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