İkindi Namazı kılınışı! Erkek ve kadın İkindi Namazı nasıl kılınır kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

İkindi Namazı kılınışı! Erkek ve kadın İkindi Namazı nasıl kılınır kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

İkindi namazını vaktinde kılmak kişinin günahlarının affedilmesine vesile olur ve Allah'ın rızasına ulaşmak için bir adımdır. Ayrıca ikindi namazının ardından yapılan dua ve zikirler de kabul olunur bu nedenle Müslümanlar için bu vakit hem ibadet hem de dua fırsatıdır. İkindi namazı imanı güçlendirir kişiyi Allah’a yakınlaştırır ve dünya işlerinin geçici olduğunu hatırlatarak manevi bir denge sağlar.

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

REKLAM advertisement1

İkindi namazı kılınışı toplamda dört rekat farz ve iki rekat sünnetten oluşur. Farz olan dört rekat İslam’ın beş vakit namazının her birinin temel ibadet kısmını oluşturur. İkindi namazındaki dört farz rekat kişinin dünya ve ahiret için en değerli zaman dilimlerinden birinde yerine getirilmesi gereken bir ibadet olarak kabul edilir. İkindi namazının öncesinde ve sonrasında kılınan sünnet namazları da büyük önem taşır.

REKLAM

İkindi namazının sünneti Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından sıkça kılınan ve müminlere önerilen bir ibadettir. Farz ve sünnetin birleşimiyle ikindi namazı müminin manevi hayatını güçlendiren Allah’a daha yakınlaştıran bir ibadet olarak kabul edilir. Farz kılındıktan sonra kılınacak sünnet namazları da kişinin sevaplarını artıran ve manevi değerini yükselten bir fırsat sunar.

ERKEK VE KADIN İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

İkindi namazı öğle namazından sonra güneşin batmaya başlamasından önce kılınır. İkindi namazı dört rekat farz iki rekat sünnet olarak kılınır. Hem erkekler hem kadınlar için namazın kılınışı temelde aynı olmakla birlikte kadınların özel örtünme kuralları ve bazı pratik farklar dışında namazın uygulamaları benzerlik gösterir.

Niyet:

Namaz başlamadan önce kişi niyet eder. Niyet dil ile yapılabilir ya da gönülden yapılır. Örneğin "İkindi namazının farzını Allah rızası için kılmaya niyet ettim" şeklinde niyet edilebilir.

Tekbir alarak namaza başlamak: Eller kulak hizasına kadar kaldırılır ve "Allahu Ekber" denir. Bu namazın başlangıcını ifade eder. Subhaneke okunması: Tekbir alındıktan sonra eller normal bir şekilde göğüs hizasına indirilir ve "Subhaneke" duası okunur. Bu dua namazın başında okunması gereken bir duadır: REKLAM "Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebârekesmu ve teâlâ cedduke ve la ilahe ğayruke." Bu duadan sonra sağ eldeki parmaklar birbirine değdirilerek sağ el göğüs hizasında tutulur ve Fatiha suresi okunur: "Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinas siratal mustakim. Siratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve leddalin." Zamm-ı Sûre: Fatiha'nın ardından genellikle bir kısa sure veya ayet okunur. Bu namazın her rekâtında yapılır. Örneğin "İhlas Suresi" veya "Kafirun Suresi" gibi kısa sureler okunabilir. Rükû: Zamm-ı sure okuduktan sonra kişi rükûya gider. Eller dizlere yerleştirilir sırt düz tutulur ve baş sırt hizasında olmalıdır. Rükûda okunan dua: "Subhane Rabbiyel Azim" (3 kez) Kalkış: Rükûdan sonra doğrulup "Semi'Allahu limen hamideh" denir ve ardından "Rabbena lekel hamd" denilir. Secde: Ardından secdeye gidilir. Secdede alın burun iki el iki diz ve iki ayak parmağı yere değdirilmelidir. Secde sırasında okunan dua: REKLAM "Subhane Rabbiyel A'la" (3 kez) Secdeden kalkış ve ikinci secde: Secdeden kalkıldıktan sonra bir süre oturulur (yani "Celse" pozisyonu) sonra tekrar secdeye gidilir ve aynı dua okunur. İkinci rekât: Bu adımların tümü ikinci rekât için de aynen tekrarlanır. İkinci rekâtın sonunda yine secde yapıldıktan sonra oturulur. İkinci rekâtın sonunda tahiyyat duası okunur: "Ettehiyyatü lillahi ve’s-salavatü ve’t-tayyibat. Es-selamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Es-selamu aleyna ve alâ ibadillahissâlihîn. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhoo ve resulüh." Bu oturuş sırasında salavat getirilir: "Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidün mecîd."

Selam verme: Namazı sonlandırmak için sağa ve sola "Es-selamu aleykum ve rahmetullah" denir. Bu namazın sonudur. REKLAM KADINLAR İÇİN ÖZEL KURALLAR Kadınlar da namazı aynı şekilde kılarlar ancak örtünme açısından birkaç farklılık vardır: Başörtüsü: Kadınlar namazda başörtüsü takmak zorundadır. Baş ve boyun tam olarak örtülmelidir.

Bedenin örtülmesi: Kadınların vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde giyinmeleri gerekmektedir. Uzun bir elbise veya tunik ve bol pantolon tercih edilir. ERKEKLER İÇİN ÖZEL KURALLAR Erkekler için de benzer şekilde bedenin örtülmesi gerekir ancak erkeklerin başlarını örtmesi gerekmez. Namaz sırasında giydikleri elbise pantolon ve gömlek ya da örtüyle sağlanır. Namazdan sonra nafile dua yapılabilir ve Allah'a şükürler edilir. İkindi namazı farz kılındıktan sonra kişinin ihtiyacı ve niyeti doğrultusunda ek dua ve zikirler yapılabilir. Zengin maneviyatı ve huzuru içinde barındıran bir ibadettir.