İkinci Şule Çet iddiasında karar çıktı!

DHA

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Serdar Taş, SEGBİS'le katıldı. Duruşmada maktul Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem ve babası Murat Erdem ile taraf avukatları hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, savcı mütalaasında sanık Serdar Taş'ın, olay günü ailesine haber vermeden yanına gelen yaşı küçük Ebru Erdem ile olayın geçtiği Kemal Sönmez'e ait dairede bir araya geldiği, sanık Serdar Taş'ın daire içerisinde maktule farklı uyuşturucu maddelerden vererek kullanmasını sağladığı iddia edildi.

Sonrasında sanık Serdar Taş'ın maktul ile cinsel ilişkiye girmek istediği ancak maktulün kabul etmemesi üzerine sanığın zor kullanarak maktule cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen mütalaada, bu nedenle aralarında yaşanan arbede sırasında sanık Serdar Taş'ın maktulü bulundukları dairenin penceresinden iterek aşağıya düşürdüğü anlatıldı.

Binanın teras katına düşen maktul Ebru Erdem'in olay yerinde öldüğü, sanıkların üzerlerine yüklenen suçları bu şekilde işledikleri anlaşıldığından sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme", "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" ve "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada, sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapse çarptırılması istendi. Sanık Serdar Taş da bir önceki mütalaada beraatinin istendiğini, savcının mütalaasını değiştirdiğini ve bu durumu anlamadığını belirterek, "Kimseyi öldürmedim, kimseye tecavüz etmedim" dedi.

KARAR ÇIKTI

Sanık Taş'ın "Uyuşturucu temin etmek suretiyle uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan Küçükçekmece'de hakkında kamu davası açıldığı bu davanın ertelenmesine karar verilmesi nedeniyle davanın mükerrer olduğuna hükmeden mahkeme, sanık hakkındaki davanın bu suçtan reddine hükmetti.

Mahkeme, Taş'ı "Çocuğu kasten öldürme" suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verirken, sanığın maktul Ebru Erdem'e karşı "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl hapsini ve bu cezasında indirim uygulamamayı kararlaştırdı.

DİĞER SANIK DA BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Serdar Taş ve tutuksuz sanık Kemal Sönmez'in "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutmak" suçlarından beraatlerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Mart 2019'da polis ekiplerinin bir kişinin binadan atıldığı ya da intihar ettiği şeklinde ihbar alması üzerine olay yeri olan Küçükçekmece'ye gittiği anlatıldı. İddianamede 17 yaşındaki Ebru Erdem'in bir binanın 9'uncu katından teras katına düşerek öldüğü ifade edilirken, maktulün yanındaki Serdar Taş'ın olaydan sonra taksiye binerek hızlıca uzaklaştığı belirtildi.

Maktul Ebru Erdem'in kanında çoklu uyarıcı madde tespit edildiğinin de belirtildiği iddianamede, sanık Serdar Taş'ın da kanında esrar tespit edildiği ifade edildi. İddianamede sanık Serdar Taş hakkında "Çocuğa yönelik kasten öldürme" ve "Suç sonucu ölümün olması sebebiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu. Ayrıca sanık Taş hakkında "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" ve "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 23 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu. İddianamede diğer sanık Kemal Sönmez'in ise "Evi terk eden çocuğu, ailesini veya yetkili makamları durumdan haber vermeksizin yanında tutmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.