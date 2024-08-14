İkinci prova dönemini tamamlayan Türkiye Gençlik Korosu ilk kez sahnede seyircilerle buluştu
Mart ayındaki ilk buluşmasının ardından yeniden Ankara'da toplanan Türkiye Gençlik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Tarihi Salonu'nda bir hafta süren prova kampıyla çalışmalarına devam etti. Atilla Çağdaş Değer, Burak Onur Erdem ve Çiğdem Aytepe yönetimindeki provaların ardından CerModern'de konser veren koro, Türkiye'nin 36 ilinden 48 koristin katılımıyla yaz kampını noktaladı.
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Türkiye Gençlik Korosu, 5-11 Ağustos tarihleri arasında Ankara CSO Tarihi Salon’da bir prova kampı gerçekleştirdi.
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Türk Koro Müziği’nin ulusal ve uluslararası alanda geldiği noktayı temsil eden Türkiye Gençlik Korosu, Türkiye’den ve dünyadan eserlerin bulunduğu bir repertuvarı Türkiye Gençlik Korosu şefi Atilla Çağdaş Değer, TGK yardımcı şefleri Gizem Berrak Taş Güzeloğlu ve Pınar Çanakçı Çavdur'un yönetiminde çalıştı.
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Koronun bu ikinci prova oturumuna Devlet Çoksesli Korosu Şefi ve Koro Kültürü Derneği Genel Başkanı Burak Onur Erdem ile Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu şefi Çiğdem Aytepe de katıldı.
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Türkiye’nin 36 farklı kentinden, katmanlı seçmeler sonucu koroda yer almaya hak kazanan 48 genç koro üyesinin bir haftalık prova kampının ardından Türkiye Gençlik Korosu, 10 Ağustos Cumartesi günü CerModern’de ilk konser performansını sundu.
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Bilinen türkülerden ve dünyanın dört bir yanından zamansız koro eserlerinden oluşan geniş repertuvarla müziğin evrensel dilinde bir yolculuk sunmayı amaçlayan TGK, Türkiye'nin bir gençlik korosuna sahip oluşunun ilk adımlarını sahnede attı.
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Koro Kültürü Derneği’nin yürütücülüğünde ve Devlet Çoksesli Koro'nun desteğiyle yoluna devam eden TGK, birçok proje ve etkinlikte yer alarak Türkiye'yi temsil etme arzusunu sürdürecek.
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