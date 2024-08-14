İkinci prova dönemini tamamlayan Türkiye Gençlik Korosu ilk kez sahnede seyircilerle buluştu

Türk Koro Müziği’nin ulusal ve uluslararası alanda geldiği noktayı temsil eden Türkiye Gençlik Korosu, Türkiye’den ve dünyadan eserlerin bulunduğu bir repertuvarı Türkiye Gençlik Korosu şefi Atilla Çağdaş Değer, TGK yardımcı şefleri Gizem Berrak Taş Güzeloğlu ve Pınar Çanakçı Çavdur'un yönetiminde çalıştı.