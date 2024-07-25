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        Haberler Bilgi Gündem İkinci öğretim kalktı mı? 2024 Üniversitelerden ikinci öğretim programları kaldırıldı mı?

        2024 Üniversitelerden ikinci öğretim programları kaldırıldı mı?

        YKS tercih dönemi başlarken, ikinci öğretim programlarından bir bölüm seçmek isteyen öğrenciler son durumu araştırıyor. Konu hakkında açıklama yapan YÖK Başkanı Erol Özvar, aynı zamanda ikinci üniversite hakkında da birtakım değişiklikler olduğunu bildirdi. Peki, ikinci öğretim kalktı mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 13:24 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:24
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        • 1

          259. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, YÖK binasında gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Erol Özvar, ikinci öğretim hakkında birtakım açıklamalarda bulundu ve “Üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur” dedi. Peki, ikinci öğretim tamamen kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte, detaylar...

        • 2

          İKİNCİ ÖĞRETİM KALKTI MI?

          YÖK Başkanı Erol Özvar, ikinci öğretimin kalktığını duyurdu ve şunları söyledi;

          "Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmaya yönelik belki de en önemli çalışmamız devlet üniversitelerimizdeki ikinci öğretim programlarının kapatılması olmuştur. Önümüzdeki dönemden itibaren tüm devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarına kontenjan tanımlanmadı. Programlar dönüştürülürken devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam kontenjan korundu. Kapatılan programların kontenjanları açılan istihdam odaklı yeni programlara tanımlanarak yaklaşık bir milyon kontenjanın tamamı muhafaza edildi. Sonuç olarak geçen yıla göre toplam kontenjan sayısında herhangi bir düşüş olmadı. Vakıf üniversitelerinde, devlette olduğu gibi, ikinci öğretim programları yerine istihdama duyarlı ve geleceğin mesleklerine uygun programlara dönüştürülmesi temin edilecektir. Vakıf üniversitelerimizin de gelecek yıla yönelik planlamalarını buna göre yapmalarını bekliyoruz."

        • 3

          İKİNCİ ÜNİVERSİTE İÇİN DE KISITLAMA GETİRİLDİ

          Yükseköğretim Yürütme Kurulunca alınan karar doğrultusunda gelecek akademik yıldan itibaren Çocuk Gelişimi, Felsefe, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili Edebiyatı açık öğretim programlarına ‘ikinci üniversite’ kapsamında sadece 35 yaş üstündeki öğrencilerin kayıt yaptırabilecek.

        • 4

          Konu hakkında konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, “Başta öğretmenlik mesleği olmak üzere ülkemizin istihdam dengesini yakından gözeterek bu kararları alıyoruz. Nitekim farklı ön lisans ve lisans programlarında öğrenim gören öğrencimizin öğretmenliğe geçiş fırsatı yakalamak adına 35 yaş sınırı getirdiğimiz programlara ‘ikinci üniversite’ kapsamında yoğun bir şekilde yöneldikleri görülmektedir. Aldığımız karar bu durumu kontrol altına almayı ve sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

        • 5
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