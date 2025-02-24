İkinci kez kazandı

Piyanist ve eğitmen Bahar Soyöz, Steinway & Sons tarafından verilen ‘Top Piano Teacher’ ödülüne bir kez daha lâyık görüldü. Bu ödül, Bahar Soyöz’ün piyano öğretmenliği alanındaki olağanüstü başarısını ve müziğe olan katkılarını uluslararası düzeyde takdir eden bir ödül olarak dikkat çekiyor. Soyöz, hem müzik eğitimi hem de sahne performanslarıyla dünya çapında tanınan bir sanatçı olarak, Türkiye’nin gurur kaynağı olmaya devam ediyor.

Bahar Soyöz, müzik kariyerine Türkiye’de başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra, 2019'da Fulbright bursuyla ABD'ye giderek, eğitimini Longy School of Music’de sürdürdü. Bu dönemde ‘Collaborative Piano’ ve ‘Chamber Music’ gibi alanlarda derinleşerek, birlikte çalma sanatına dair uluslararası çapta uzmanlık kazandı. 2022'de Chicago’daki ‘SongSLAM’ yarışmasında birincilik kazanarak, ABD'deki müzik sahnesinde adını duyurdu.

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Bahar Soyöz, ilk kez 2023'te Steinway & Sons tarafından ‘Top Piano Teacher’ ödülüne lâyık görülmüştü. Soyöz, bu yıl aynı ödülü ikinci kez kazandı. Bahar Soyöz, ödülü kazandığı için büyük bir onur duyduğunu belirterek; “Müzik, bir yaşam biçimi ve onu başkalarıyla paylaşmak en büyük tutkum. Bu ödül, sadece benim değil, aynı zamanda Türkiye’nin dünya müzik sahnesindeki yerinin bir yansımasıdır. Böyle bir ödüle sahip olmak, çalışmalarımın uluslararası düzeyde takdir edilmesinin göstergesi oldu. Bu başarı, tüm öğrencilerim ve benim için bir motivasyon kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Bahar Soyöz, piyano öğretmenliği kariyerinde öğrenci odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Müzik eğitiminin sadece teknik becerilerin geliştirilmesi değil, aynı zamanda öğrencinin ruhsal ve duygusal gelişimine de katkı sağlaması gerektiğine inanan Soyöz, her öğrencisine özel bir eğitim anlayışı sunuyor. South Shore Konservatuarı’nda Piyano Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken, öğrencilerine müzik yolculuklarında ilham veriyor ve onları sadece birer müzisyen olarak değil, duygusal ifadesini doğru şekilde aktarabilen sanatçılar olarak yetiştiriyor.