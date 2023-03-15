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“BİRİSİ GELİP O TAPINDIĞIN GÜCÜ ELİNDEN ALACAK DİYE ÖDÜN KOPUYOR!”

Gece boyunca sosyal medyada karakterleriyle çok konuşulan ve hikayesiyle büyük övgü toplayan dizinin sonunda nefesleri kesen üçüncü bölüm tanıtımının yayınlaması yeni bölümde olacaklarla ilgili ilk sinyalleri verdi.

Hülya’nın Devin ve Aslan’ın evleneceğini öğrendiği nefes kesen tanıtımda Hülya, Devin’in evlilik sözleşmesi imzalamasını isterken Aslan’ın, “Birisi gelip o tapındığın gücü elinden alacak diye ödün kopuyor!” sözleri dikkat çekti. Tanıtımda Cihan’ın, Devin’in kliniğine ‘Sadık’ ismiyle gittiğini gördüğümüz anlar yeni bölümde ikilinin karşı karşıya geleceği sahnelere dair merakı yükseltti.

AİLE’NİN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hülya, Soykan sofrasına kadar gelen Devin’i yakın takibe aldı. Bunun ilk adımı olarak Devin’i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet etti. Davete katılan Devin, burada Hülya’nın gerçek yüzü ile tanıştı. Hülya her fırsatta Devin’i huzursuz edecek bir şeyler söylerken, Hülya ve Devin arasında yaşanacak soğuk savaş resmen başladı. Devin, Aslan’la ilişkilerinin sağlıklı ilerlemediğini düşünerek ayrılmaya karar verdi ancak Aslan’ın ona hazırladığı sürpriz tüm düşüncelerini değiştirdi. Aslan, Devin’i Atilla’nın düzenlediği bir davete götürdü. Yasa dışı işlerden çıkmaya çalışan Aslan, bunun için Atilla Özyılmaz’ın şirketine ortak olmak isterken, Atilla’nın Yusuf Soykan hakkında belgesel çekme fikri Aslan’ı çileden çıkardı.

Davetten sonra Aslan ve Devin, Aslan’ın evinde geceyi beraber geçirdi. İkili arasında romantik anlar yaşanırken Aslan, Devin’e evlenme teklif etti. Ertesi sabah Aslan, Devin’den ayrıldı. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan’la görüşerek ona Devin’den bahsetti. Devin, arasının iyi olmadığı babasının doğum günü yemeğine gitti. Bu yemeği daha önceden duyan Aslan, ayrı olsalar da sürpriz yaparak Devin’i yalnız bırakmadı. Sofrada babasıyla tartışmaya başlayan Devin’e en büyük destek Aslan’dan geldi. Aslan, Devin’i korurken ilk kez aşık olduğunu da dile getirdi. Bunun üzerine Devin hayatlarını değiştirecek çok büyük bir karar verdi ve finalde Aslan’a evlenme teklif etti.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle 21 Mart Salı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Aile’nin 3. Bölüm Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-3-bolum-fragmani/110317

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Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay