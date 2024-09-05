İkili ilişkilerde yeni dönem: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'ya gidecek

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere, 6 Eylül 2024 tarihinde Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gërvalla-Schwarz'ın daveti üzerine Priştine'ye gidecek.

Ziyaretin gündeminde, Türkiye ve Kosova arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve güvenlik konuları öne çıkıyor. Bu ziyaret, iki ülkenin köklü ilişkilerini daha da güçlendirecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye-Kosova İlişkilerinde Ekonomik Boyut

Türkiye, 2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldı ve bu bağlamda ikili ilişkiler hızla gelişti. 2023 yılı itibarıyla iki ülke arasındaki ticaret hacmi 723 milyon dolara ulaştı. Türkiye'nin Kosova'ya ihracatı 703 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Kosova’nın Türkiye’ye ihracatı 20 milyon dolara yakın bir rakamla sınırlı kaldı. Bu asimetrik ticaret dengesine rağmen, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin hızla büyüdüğü ve Türkiye'nin Kosova'nın en önemli ekonomik ortakları arasında yer aldığı görülüyor.

REKLAM Türk şirketleri, Kosova’da yaklaşık 500 milyon Avroluk yatırım yaparak, 10 bin kişiye istihdam sağlamakta. Bu yatırımlar, sadece ekonomik boyutuyla değil, Türkiye’nin bölgedeki etkisini güçlendiren stratejik adımlar olarak da dikkat çekiyor. Hakan Fidan’ın ziyareti sırasında, Türk şirketlerinin Kosova’da karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik adımların da görüşülmesi bekleniyor. Savunma ve Güvenlik İş Birliği Türkiye, Kosova’nın savunma ve kalkınma yardımları alanında da en önemli ortaklarından biri. Halen Kosova’da görev yapan yaklaşık 400 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu, NATO bünyesindeki Kosova Gücü (KFOR) kapsamında faaliyet göstermekte. Türkiye, 10 Ekim 2023 tarihinde devraldığı KFOR komutanlığını bu yılın Ekim ayında İtalya’ya devredecek. Bununla birlikte, Türkiye’nin Kosova Güvenlik Gücü’ne sağladığı eğitim ve savunma sanayii ürünleri desteği, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin altını çizen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Fidan’ın bu ziyaretinde, Kosova’daki Türk askerî varlığı, NATO ile iş birliği ve savunma alanındaki diğer iş birliği konularının da ele alınması bekleniyor. Ayrıca, Fidan’ın Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile yapacağı görüşmelerde, FETÖ ile mücadele ve bölgesel güvenlik meselelerinin de gündeme geleceği belirtiliyor. REKLAM Kosova’nın FETÖ ile Mücadelesi ve Beklentiler Türkiye, FETÖ ile mücadelesinde Kosova’dan aktif iş birliği talep ediyor. Bu bağlamda, Hakan Fidan’ın ziyaretinde, Kosova’nın FETÖ ile mücadelede daha etkin bir iş birliği yapması yönündeki beklentilerin dile getirilmesi öngörülüyor. Türkiye, birçok Balkan ülkesinde FETÖ’ye karşı mücadele ederken, Kosova’nın bu mücadelede daha aktif rol almasının iki ülke ilişkileri açısından kritik bir önem taşıdığı vurgulanıyor.

Ekonomik İş Birliği: JETCO Toplantısı ve Yeni Fırsatlar Ziyaretin bir diğer önemli gündem maddesi, Türkiye ve Kosova arasındaki ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi olacak. Özellikle, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi’nin (JETCO) ilk toplantısının yapılmasına yönelik görüşmelerin gündemde olduğu belirtiliyor. JETCO’nun kurulmasıyla birlikte, iki ülke arasındaki ticari bağların daha da güçlenmesi ve karşılıklı yatırım fırsatlarının artması bekleniyor. Ziyaretin Sosyal ve Kültürel Boyutu: Prizren ve Mamuşa

Bakan Fidan’ın ziyareti, sadece siyasi ve ekonomik boyutlarıyla değil, aynı zamanda Kosova’daki Türk toplumu ile olan bağları da güçlendirecek bir fırsat olarak öne çıkıyor. Ziyaret kapsamında, Fidan’ın Kosova Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Prizren ve Mamuşa’yı ziyaret etmesi, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile bir araya gelmesi ve yerel halkla buluşması planlanıyor. Güçlü İlişkiler İçin Yeni Adımlar Hakan Fidan’ın Kosova ziyareti, Türkiye-Kosova ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. İki ülke arasındaki ticari, savunma ve siyasi bağların derinleşeceği bu ziyaret, Türkiye’nin Balkanlar’da artan etkisini ve bölgedeki rolünü daha da güçlendirecek stratejik bir hamle olarak görülüyor.