İki Rus tekneyle Alaska'ya geçerek sığınma talep etti
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İki Rusya vatandaşı, Rusya'dan ufak bir tekneyle Alaska toprağı olan St. Lawrence adasına geçtikten sonra ABD polisi tarafından gözaltına alındı.
ABD'li yetkililer, Rus vatandaşlarının adadaki Gambell köyünde bir sahile ulaştıklarını ve sığınma talep ettiklerini belirtti.
ABD Ulusal Güvenlik Departmanı, sığınma başvurularının işleme alındığını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta ilan ettiği seferberlik sonrası silah altına alınmak istemeyen binlerce Rus kara yoluyla Kazakistan, Gürcistan ve Finlandiya gibi komşu ülkelere, ya da bulabildikleri uçaklarla Türkiye gibi ülkelere gidiyor. Ancak daha önce Alaska'ya giden olmamıştı.
Rus sığınmacıların ulaştığı Gambell köyü, St. Lawrence adasının kuzeybatısında bulunuyor ve Rusya'nın Sibirya'daki Çukotka bölgesine yaklaşık 56 km uzaklıkta.
Bu, adanın mesafe olarak Rusya'ya Alaska'dan daha yakın olduğu anlamına geliyor.
Yerel bir yetkili sığınmacı Rusların Rusya'nın Egvekinot kentinden yola çıktığını ve ufak bir tekneyle yaklaşık 480 km kat ettikten sonra Salı günü Alaska'nın St. Lawrence adasına ulaştıklarını belirtti.
Alaska Valisi Mike Dunleavy, olayla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, bunun kendileri için "bir sürpriz" olduğunu söyledi; "Buranın yoğun bir göç rotası haline gelmesini beklemiyoruz, sanıyoruz ki bu münferit bir olay" diye konuştu.
Ancak Alaska Senatörü Dan Sullivan, federal yetkilileri, "daha fazla sayıda Rus'un Bering Boğazı çevresindeki Alaska yerleşimlerine sığınması durumu için hazırlıklı olmaya" çağırdığını söyledi.
Sullivan, "Bu olay iki şeyi açığa çıkarıyor: Birincisi Ruslar Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşta yer almak istemiyor, ikincisi de Alaska'nın Rusya'ya yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda, eyaletimizin ABD'nin ulusal güvenliği için hayati önemde olduğunu gösteriyor" dedi.
Forbes Rusya'nın, Kremlin'den bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Putin'in 21 Eylül'deki kısmi seferberlik çağrısından bu yana yaklaşık 700 bin Rus erkek ülkeyi terk etti.
Rus birliklerin son günlerde Ukrayna'da ağır kayıplar verdikleri ve Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerdeki bazı yerleşimlerden çekilmek zorunda kaldıkları aktarılıyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İki Rus tekneyle Alaska'ya geçerek sığınma talep etti/iki-rus-tekneyle-alaska-ya-gecerek-siginma-talep-etti-3527063
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