İki polisin de vurulduğu dehşette yeni gözaltılar!

İstanbul Başakşehir'de, çok sayıda suç kaydı olan Güven Güler, önceki gece saat 01.00'de arkadaşı Ergül Maden'i (28) öldürdü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre daha sonra saat 06.00 sıralarında amcasının evine giden saldırgan, yengesi Güllü Güler'i (61) silahla katletti.

Güven Güler, iki cinayetin ardından amcasının kızı Sevim Tepe (35) ve kocası Adem Tepe'yi (42) de silahla vurarak yaraladı.

İKİ POLİSİ YARALADI Zanlı Güven Güler, cinayet ve yaralama olaylarının ardından Fatih Aksaray'a gitti. Katil zanlısı, bir arkadaşıyla polis denetimine denk geldi. Polisin kimlik sorduğu Güven Güler, ekiplere ateş etti. Bir polisi çenesinden, diğerini yanağından yaralayan saldırgan daha sonra koşarak uzaklaştı.

VİYADÜK ALTINDA YAKALANDI Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelinin saldırı sonrasında taksiye bindiği, Başakşehir'e gittiği anlaşıldı. Şüphelinin taksiden indiği bölgede araştırma yapan ekipler saldırganı bir viyadüğün altında saklanırken buldu. Şüpheli olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Güven Güler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İlk sorguda “Ben yapmadım” dedi. GÖZALTI SAYISI 3'E ÇIKTI Olayla ilgili çalışmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Güven Güler’in yanında bulunan arkadaşını da kısa sürede yakaladı. Yapılan araştırmalarda bir kişi daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 3’e yükseldi. Sürdürülen soruşturma kapsamında bir günlük ek gözaltı süresi alındı.