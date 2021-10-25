İki polis rüşvet suçundan ihraç edildi

İstanbul’da 3 yıl önce Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli iki polis memuruna rüşvet operasyonu düzenledi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre polis memurları Hakan Yörük ve M.G., sanal kumar davasında 8.5 yıl hapis cezası alan ve hakkında yakalama kararı bulunan eski futbolcu Gürcan Çarkçı ve kardeşi Serkan Çarkçı’yı gözaltına almış ve yüklü miktarda para karşılığında serbest bırakmıştı.
MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİLER
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturmanın ardından 2 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haklarında başlatılan idari soruşturma sonuçlandı. Soruşturmanın ardından Hakan Yörük ile M.G., meslekten ihraç edildi. Polislikten atılan iki polis memuru idari mahkemeye başvurarak ihraç edilmelerine itiraz etti.
İZMİR’DE KARAKOLDA DAYAKTAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI
İhraç edilen polislerden Hakan Yörük'ün, daha önce kamuoyunda büyük yankı uyandıran başka bir olaya da karıştığı ortaya çıktı. 17 Temmuz 2011 tarihinde İzmir Karabağlar'daki müzikhollere yönelik denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz, iki polis memuru tarafından darp edilmişti. O güne ait güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıkmıştı. İddiaya göre Hakan Yörük, Cengiz'i darp eden polislerden biriydi. Bu olaydan sonra açığa alınan Yörük daha sonra İstanbul’a tayin edilmişti. Yargılama sonrasında diğer sanık polis ile birlikte 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Mahkeme cezaları da ertelememişti. Fevziye Cengiz’e de “polise hakaret ettiği" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etmiş daha sonra da bu cezayı adli para cezasına çevirmişti.
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