Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yalıkavak Halil İbrahim İper Adnan İper Anadolu Lisesinde görev yapan din kültürü ahlak bilgisi öğretmeni B.T. ile Almaca öğretmeni F.A., konaklamaları için kendilerine tahsis edilen hazine arazisindeki prefabrik yapıyı, imar affından yararlanarak, üstlerine geçirmeye çalıştıkları iddia edilen iki öğretmenin, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



KAYIT BELGESİ ALMAYA ÇALIŞIRKEN ORTAYA ÇIKTI

İHA'nın haberine göre, hayırsever Halil İbrahim İper tarafından Yalıkavak’a kazandırılan Anadolu lisesinin yapımı aşamasında inşaatta çalışan işçilerin konaklaması için özel izinle Hazine arazisine yapılan 2+1 konut, daha sonra Milas’tan Yalıkavak’a gelen öğretmenler B.T. ile F.A.'ya geçici bir süreliğine konaklamaları için tahsis edildi. Öğretmenler ise kaldıkları bu binayı İmar Affı Yasası kapsamında üzerlerine geçirmek için başvuruda bulundu. Olay, öğretmenlerin yapı kayıt belgesi almaya çalışmasıyla ortaya çıktı. Durumun ortaya çıkması ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alındıkları bilgisine ulaşılan B.T. ile F.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Açığa alınan öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.