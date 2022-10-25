İki öğrencinin öldüğü okul önündeki çatışmada sıcak gelişme!

AA'da yer alan habere göre, Ceylanpınar Caddesi'ndeki okulların bulunduğu bölgede husumetli ailelerin çocukları arasında dün çıkan tartışma ve ailelerinin de karıştığı silahlı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okullar bölgesinde çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilik, olayın ardından kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından söz konusu olayla ilgili çekilen tüm yayınlara 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3/2 maddesi uyarınca basın ve yayın yasağı konulmasına karar vermişti.