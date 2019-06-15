Adıyaman’da, biri bayan 2 kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilen yaşı küçük iki kardeşten haber alınamıyor.

İHA'nın haberine göre, İmamağa Mahallesi 1910 Sokak içerisinde ikamet eden 7 yaşındaki Savfan ile 12 yaşındaki ağabeyi Taha Çetinkaya, iddiaya göre, biri bayan 2 kişi tarafından plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobile bindirilerek götürüldü. Kadın ve erkeği kimsenin tanımadığı belirtilirken, kardeşlerden bir daha haber alınamadı.

Yaklaşık bir yıldır eşinden ayrı olan ve mahkemenin verdiği vekaletle çocuklarına bakan aynı zamanda 5 yıl önce yaşadığı beyin kanamasından dolayı rahatsızlık yaşayan baba Seyfettin Çetinkaya ve yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kardeşlerin bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.