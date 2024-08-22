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        Haberler Gündem Güncel İki kardeşin kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı | Son dakika haberleri

        İki kardeşin kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte, bıçaklanarak yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 09:56
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        Kardeş kavgasını ayırmak isterken bıçaklandı
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        Kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan enişte bıçaklandı.

        Olay, dün gece saatlerinde Yeni Mahalle 5031. Sokak üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, M.K. ile ağabeyi arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen enişte S.Ö., M.K. tarafından kalçasından bıçaklandı.

        Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı S.Ö. hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli M.K. de gözaltına alındı.

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        #sakarya
        #bıçaklı kavga
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