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İki kardeş ve çocuklarının pazar yeri kavgası!
Aydın'da, Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. pazar yeri anlaşmazlığı nedeniyle ağabeyi Alican Ö. ve yeğeni Ertan Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüşürken, tabancayla vurulan Ertan Ö., hayatını kaybetti, babası Alican Ö. ağır yaralandı. Polis, olayla ilgili çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı
Aydın'ın Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde, saat 07.15 sıralarında, ilçede balıkçılık yapan Felemez Ö. (52) oğlu Davut Ö. (14) ile Nazilli Balık Hali'ne geldi.
KARDEŞLER ARASINDA PAZAR YERİ GERGİNLİĞİ
DHA'da yer alan habere göre baba-oğul, halde aralarında bir süredir pazar yeri konusunda gerginlik yaşadıkları kardeşi Alican Ö. (63) ve onun oğlu Ertan Ö. (33) ile karşılaştı.
İKİ KARDEŞİN OĞULLARI DA KAVGAYA GİRDİ
İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa bir sonra kavgaya dönüştü. İki kardeşin oğullarının da kavgaya karışması sonucu olay büyüdü.
SATIRA SİLAHLA KARŞILIK VERDİLER
İddiaya göre, Alican Ö. ve kardeşinin oğlu Ertan Ö. ikiliye satırla saldırdı. Bu sırada Felemez Ö. ile oğlu Davut Ö. yanlarında taşıdıkları tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı.
BABA İLE OĞLU VURULDU
Olayda evli ve bir çocuk babası Ertan Ö., boğazına ve göğsüne isabet eden kurşunlar sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Ertan Ö.'nün babası Alican Ö. de bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralı Ertan Ö. ve babası Alican Ö. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertan Ö. tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti.
POLİSE GİDİP TESLİM OLDULAR
Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö. olay yerinden kaçtı. Baba-oğul olaydan bir süre sonra tabancalarıyla birlikte polise teslim oldu.
POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELİYOR
Felemez Ö. ve oğlu Davut Ö.'nün cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Ekipler, Ertan Ö.'nün hangi tabancadan çıkan mermiyle hayatını kaybettiğini belirlemek için olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son dakika haberi: Aydın'da iki kardeş ve çocuklarının pazar yeri kavgası! - Günün öne çıkan haberleri/iki-kardes-ve-cocuklarinin-pazar-yeri-kavgasi-3523053
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