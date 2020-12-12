İki kardeş evde ölü bulundu!

DHA

Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki, Rüştü Bayram Caddesi'nde, müstakil bir evde yalnız oturan Fuat (73) ve Mehmet Ejderoğlu'ndan (65) bir süre haber alamayan yakınları eve geldi. İki kardeşi oturma odasında hareketsiz gören yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUTLARINDA DARP VE YARA İZİ YOKTU

DHA'da yer alan habere göre gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki kardeşin öldüğü belirlendi. Yapılan ilk incelemede Ejderoğlu kardeşlerin vücutlarında darp ve yara izine rastlanmadı.

"KRONİK RAHATSIZLIKLARI VARDI"

Kronik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen iki kardeşin cansız bedenleri, evde yapılan incelemeden sonra otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.