        İki ilde vapur iptalleri! Lodos etkisi! | Son dakika haberleri

        3 ilde vapur iptalleri! Lodos etkisi!

        Şiddetli lodos nedeniyle İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de bazı vapur seferleri iptal edildi. İDO ve Şehir Hatları, megakentte olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa'da da Deniz Otobüsleri'nin bugün yapılması planlanan 8 seferi ve Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri de, fırtına nedeniyle yapılmayacak

        Giriş: 27.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 27.10.2025 - 09:45
        3 ilde vapur iptalleri! Lodos etkisi!
        İDO ve Şehir Hatları, İstanbul'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        İHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı deniz ulaşımda aksamalar meydana geldi. Dev dalgaların oluşması nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava şartları sebebiyle Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        İDO'dan yapılan açıklamada da, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.05 ve Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" denildi.

        BURSA

        DHA'nın haberine göre de Bursa'da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        ÇANAKKALE

        Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

        Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, bugün yapılması planlanan Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan saat 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattındaysa Kabatepe'den saat 13.00, 17.00, Gökçeada'dan saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.

