İki ilde feci kaza: 5 ölü 4 yaralı

HABERTURK.COM / İHA

Kurban Bayramı'nın ilk günü Manisa ve Edirne'den trafik kazaları haberleri geldi. İki kazada toplam 5 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralanarak tedavi altına alındı.





MANİSA'DAKİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobil Taytan Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

EDİRNE'DE OTOMOBİL ŞAROMBOLE YUVARLANDI

Bir diğer trafik kazası da Edirne'de meydana geldi. Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.





Edinilen bilgiye göre kaza, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 39 NS 674 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sami Atalay ve Filiz Atalay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı Berna Atalay ve Tolunay Atalay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.