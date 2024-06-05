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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İki günde 12.246 kişi başvurdu - Sosyal Güvenlik Haberleri

        İki günde 12.246 kişi başvurdu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ön kayıtları 3 Haziran'da başlayan Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne 2 günde 12 bin 246 kişinin başvurduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:57
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        "İki günde 12.246 kişi başvurdu"
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’ne başvuru sayısını açıkladı.

        “İKİNCİ GÜN İTİBARIYLA TOPLAM BAŞVURU SAYISI 12 BİN 246 KİŞİ OLDU”

        Işıkhan, ön kayıtların 3 Haziran’da başladığını işaret ederek, "Ön kayıtlar 3 Haziran’da başlayan proje oldukça fazla talep gördü, ikinci gün itibariyle toplam başvuru sayısı 12 bin 246 kişi oldu. Ön kayıtların alınmasından sonra kesin kayıtlar temmuz ayında tamamlanacak. Proje teşvik ödemeleri Ağustos 2024 itibariyle başlayacak ve 12 ay sürecek. 25 Ekim 2025 tarihinde projemizin kapanışı planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

        ÇALIŞAN ANNELERE 325 EURO DESTEK

        Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir’de 0-24 ay arasında çocuğu olan çalışan annelere, aylık 325 Euro bakıcı desteği verilecek.

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