İki faktoring şirketinin faaliyet izni iptal edildi

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Bankacılık Düzenleme ve Debetleme Kurumu (BDDK) iki faktoring şirketinin faaliyet iznini iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre BDDK, Kredi Finans Faktoring'in faaliyet iznini firmanın kendi talebi doğrultusunda iptal etti.

Kurum, Doğa Faktoring'in faaliyet iznini ise firmanın ödenmiş sermayesini 50 milyon TL'ye yükseltemediği gerekçesiyle iptal etti.