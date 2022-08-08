İki çocuk annesi, cam silerken 5.kattan düştü!

İstanbul Kağıthane'de beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gül Dalkıran (41), bir binanın beşinci katındaki evinin camlarını temizlediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

AA'da yer alan habere göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dalkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Bölgeye gelen Dalkıran'ın yakınları, gözyaşı döktü. Olay yeri incelemesinin ardından iki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni morga kaldırıldı.