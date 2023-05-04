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İstanbul'da asker eğlencesinde tüneli trafiğe kapadılar!

İstanbul'da akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Üsküdar ve Ümraniye'de kaydedilen asker eğlencelerinde iki ayrı tünelin kapatıldı. Konvoy nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur olduğu dikkat çekti

Giriş: 04.05.2023 - 09:44 | Güncelleme: ABONE OL
İki ayrı tüneli kapatıp çok sayıda kişiyi mağdur ettiler!
İki ayrı tüneli kapatıp çok sayıda kişiyi mağdur ettiler!
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DHA

Üsküdar ve Ümraniye’de asker eğlencesi yapan bir grup araçlarla konvoy oluşturup tüneli kapadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay 2 Mayıs Salı Günü Çamlıca-Libadiye tünelinde meydana geldi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarıyla konvoy yaptı.

Gruptakiler, tünele geldiklerinde araçlarını durdurup aşağıya inerek müzik eşliğinde oynadı. Tünelde trafik yoğunluğu oluştu.

Ümraniye’de ise yine asker uğurlamasında konvoy oluşturan grup araçlarını tünelde durdurup trafiği kapattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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