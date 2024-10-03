İki Almanya'nın birleşmesinin 34. yıl dönümü kutlandı

Her yıl 3 Ekim'de farklı eyaletlerde düzenlenen Alman Birliği Günü'nün merkezi kutlaması bu yıl ülkenin kuzeyindeki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Schwerin kentinde düzenlendi.

Schwerin'de Devlet Tiyatro Salonu'nda yapılan resmi törene Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz, bazı bakanlar, devlet kurumlarının ve eyaletlerin temsilcileri katıldı.

Başbakan Scholz burada yaptığı konuşmada, ülkesinin batısı ile doğusu arasındaki hayat şartlarının eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

Doğu eyaletlerinde gelirlerin düşük olmasının yanı sıra yönetici kademelerinde de doğu Almanların yeterince yer almadığına işaret eden Scholz, "Elbette 34 yıl sonra Alman Birliği bu anlamda tamamlanmış değil." dedi.

Mecklenburg Vorpommern Eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig de birleşmeden sonra doğu eyaletlerinde başarılı şirketlerin ortaya çıktığını ve işsizliğin gerilediğini belirtti.

Ancak halkın çok büyük bir bölümünün özgürlükçü düzeni savunduğunu belirten Başbakan Scholz, toplumun ortasında yer alanların radikallerden çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Scholz, "Bu gelişmeyi tersine çevirmek için çok yoğun çalışmak gerekecek." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı ve popülist partilerin Thüringen, Saksonya ve Brandenburg'da eylülde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde yüksek oy almasına dikkati çeken Scholz, bu gelişmelerin ülkeye, ekonomiye ve Almanya'nın dünyadaki imajına zarar verdiğini anlattı.

Schwesig, birleşmenin ardından yaşanan ekonomik ve sosyal değişimler ne kadar zor olsa da bunların üstesinden geldik." diye konuştu.

Doğu eyaletlerin iki Almanya'nın birleşmesinden sonra geliştiğini ifade eden Schwesig, Almanya'nın doğusunun daha da görünür hale gelmesini istediğini kaydetti.

Schwerin kentinde yapılan ve vatandaşların katılabildiği kutlamalar çerçevesinde 16 eyaletin ve ülke kurumlarının tanıtıldığı stantlar kuruldu.

REKLAM

BİRLEŞME SÜRECİ

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşı kaybeden Almanya 1949 yılında ikiye bölündü.

Demokratik Almanya Cumhuriyeti (Doğu Almanya) ve Federal Almanya Cumhuriyeti (Batı Almanya) olarak iki ülke kuruldu.