Diyarbakır'da olay, 8 Nisan’da akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 14’üncü Sokak’ta meydana geldi.

Uzun süredir borç ve istenmeyen evlilik nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile sokakta karşılaştı.

DHA'daki habere göre taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, olaya müdahale etmeye çalışan polis memuru E.E. (31) ile birlikte 9 kişi yaralandı.

Seken kurşunlar park halindeki araç ve iş yerlerine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

EŞİNE "KAVGAYI AYIRMAYA GİDİYORUM" DEMİŞ

Ferhat Tangüner’in, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde, 2 yıldır psikolog olarak görev yaptığı, olay günü ise ailesinin Huzurevleri Mahallesi’ndeki evinde olduğu sırada yakınlarının kavga ettiğini gelen telefonla öğrendiği, eşine ise kavgayı ayırmaya gidip geri döneceğini söylediği öğrenildi.