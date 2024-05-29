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        Haberler BBC Yaşam İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor

        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor

        ABD'de emlak şirket sahibi iş insanı Larry Connor ve Triton Submarines isimli denizcilik şirketinin kurucu ortağı Patrick Lahey, Titanik'i keşfetmek için denizaltı seyahati planlıyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 29.05.2024 - 07:33 Güncelleme: 29.05.2024 - 07:33
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        İki ABD'li milyarder, denizaltıyla Titanik enkazına yolculuk planlıyor
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        ABD’de emlak şirket sahibi iş insanı Larry Connor ve Triton Submarines isimli denizcilik şirketinin kurucu ortağı Patrick Lahey, Titanik enkazını keşfetmek için denizaltı seyahati planlıyor.

        İkili, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki gemi enkazını görmek için yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğe inebilecek bir denizaltı götürmek istediklerini söylüyor.

        OceanGate tarafından inşa edilen bir denizaltı geçen yıl Titanik'e giderken infilak etmiş, kaza sonucu beş kişi ölmüştü.

        Connor'ın şirketinin sözcüsü Salı günü yaptığı açıklamada, söz konusu yolculuğun ancak bir gemi bir denizcilik kuruluşu tarafından tamamen onaylandıktan sonra gerçekleşeceğini söyledi.

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        Sefer için planlanmış herhangi bir zaman çizelgesi bulunmuyor.

        İkili, Triton 4000/2 Abyssal Explorer adlı bir denizaltı kullanmayı planlıyor. “4000”, metre cinsinden denizaltının güvenli bir şekilde dalabileceği derinliği ifade ediyor.

        OceanGate tarafından inşa edilen Titan denizaltısı karbon fiberden inşa edilmişti ve sadece bin 300 metreye kadar onaylanmıştı.

        Bu denizaltı Haziran 2023'te Titanik'in enkazına doğru yapılan bir yolculuk sırasında infilak etti.

        Kazada OceanGate'in CEO'su 61 yaşındaki Stockton Rush, diğer dört yolcuyla birlikte gemide hayatını kaybetti.

        Güvenlik konusunda sınırları zorlamasıyla tanınan Rush, danışmanlarının Titan'la ilgili olası sorunlara ilişkin uyarılarını dikkate almamıştı. ABD ve Kanadalı yetkililer tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

        Triton seferiyle ilgili ilk haberi yapan Wall Street Journal'a konuşan Connor ise “Tüm dünyada insanlara okyanusun ne denli güçlü olduğunun yanı sıra, doğru şekilde gidildiği takdirde harika, eğlenceli ve gerçekten hayat değiştirici olabileceğini göstermek istiyorum” dedi.

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        Özel denizaltı endüstrisi Titan faciasından sonra büyük bir zarar gördü. Connor ve Lahey, başarılı bir yolculuğun ilgiyi yeniden canlandıracağını umuyor.

        OceanGate facianın ardından faaliyetlerini askıya aldı. Diğer firmalar ise Titan patlamasından sonra siparişlerin iptal edildiğini ve satışların azaldığını bildirdi.

        Lahey 2008 yılında Triton Submarines'in kurucu ortaklarından birisi.

        Connor ise Ohio eyaletinde bulunan bir gayrimenkul yatırım şirketi The Connor Group'un sahibi.

        İki isim 2021 yılında birlikte bir dalgıçla Mariana Çukuru'ndaki Challenger Deep ve Sirena Deep'e gitme girişiminde bulundu. Yaklaşık 36.000 ft yüksekliğindeki çukur, Dünya'nın deniz tabanındaki en derin nokta.

        Titan Reuters

        OceanGate yapımı Titan denizaltısı keşif gezisinde infilak etti ve beş kişi öldü
        Fotoğraf: Triton Submarines resmi X hesabı

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