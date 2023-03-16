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IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı terör örgütü PKK mensupları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu

Giriş: 16.03.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
IKBY: Duhok'ta düşen helikopterde bulunanların bir kısmı terör örgütü PKK mensupları
"Irak'ta düşen helikopterde PKK mensupları bulunuyordu"
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AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyurdu.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi.

Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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