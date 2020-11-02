Ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan üzücü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Gürpınar'ın yoğun bakımda tedavi gördüğü açıklandı.
Gürpınar'ın oğlu, annesinin son durumuyla ilgili Instagram hesabından açıklama yaptı:
"Oğlu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem İkbal Gürpınar’ın durumu daha iyiye gitmektedir. Önlem amacıyla yoğun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Güzel dualarınız için çok teşekkür ederiz.Tüm hastalarımızın kısa sürede iyileşmesi dileğiyle."
Gürpınar'ın hesabından ayrıca, "Sn. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey’e, Bakanımızın Danışmanı Sn. Dr. Burak Bey ve ekibine çok teşekkür ederiz. Kendileri aradılar ve annem İkbal Gürpınar’ın tedaviye olumlu cevap verdiğini, bilincinin açık olduğunu belirttiler. Salgın Çin’de daha yeni başlarken, gelişmiş denen ülkeler, salgını henüz ciddiye almamışken; gerekli ilaçları yeterli miktarda ülkemize getiren ve halkımızın kullanımına sunan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Dr. Fahrettin Koca’ya çok teşekkür ederiz.Allah tüm hastalarımıza şifa versin." mesajı paylaşıldı.
'EN SONUNDA BEN DE KORONAYA YAKALANDIM'
Ünlü sunucu dört gün önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı:
En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış. Başım, kaslarım, eklemlerim ağrıdıkça, ‘babam nasıl dayandı bu acılara’ dedim. Nereden ve nasıl kaptım hiç bilmiyorum. Umuma açık tuvaletlerden mi, başka yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama rağmen her şey olacağına varıyor demek ki.
Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz. Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.
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