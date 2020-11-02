Ölümden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavuşmadır ölüm. İnşallah iyileşirim de sizlerle birlikte hayırlara koşmaya devam ederiz. Geriye dönüp baktığımda bomboş bir hayatım yok çok şükür. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattığını sanıp yediği haramları kâr sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gideceğim öldüğümde. Ölüm, bir Gül Bahçesi. Hep Şehadet istedim Rabbimden , bu yüzden koşa koşa gittim Kudüs'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan ölümü istemek doğru değil. Ama şükürler olsun Rabbime bana her şeyin en güzelini yaşattı. Çektirdiği acıları büyütüp O'na nankörlük yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak çeksin 339. Rabbim tüm hastalara şifa versin, amin.