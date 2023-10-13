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        Haberler Gündem Eğitim Tarih II. Bayezid Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Bayezid Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları hteg

        II. Bayezid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları

        1481 yılında Fatih Sultan Mehmed'in vefat etmesi üzerine Osmanlı tahtına çıkan ve devletin sekizinci padişahı olan II. Bayezid, 1481 ile 1512 tarihine kadar hüküm sürmüştür. Fatih Sultan Mehmed döneminde bozulan Osmanlı-Memluk ilişkilerinin savaşa dönüştüğü, Cem Sultan ve Şahkulu isyanlarının gerçekleştiği ve 1509 İstanbul Depremi'nin meydana geldiği II. Bayezid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? II. Bayezid dönemi gelişmeleri ve siyasi olayları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 12:36 Güncelleme: 13.10.2023 - 12:36
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        II. Bayezid dönemi genel özellikleri
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        İstanbul’da yer alan Bayezid Camii ve Bayezid Külliyesi, Bursa’da inşa edilen Koza Hanı ve Edirne’de yapılan İkinci Bayezid Köprüsü gibi eserler ile de dikkat çeken II. Bayezid dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        II. Bayezid Dönemi Genel Özellikleri

        1481 yılında Fatih Sultan Mehmed’in vefat etmesi üzerine tahta geçen II. Bayezid ilk olarak Cem Sultan Meselesi ile mücadele etmek durumunda kalmıştır. Abisi II. Bayezid’in padişahlığını kabul etmeyen Cem Sultan, Bursa’da kendi padişahlığını ilan etmiş ancak II. Bayezid’in orduları tarafından mağlup edilince Rodos Adası’na sığınmıştır. Yine bu dönemde Fatih döneminde itibaren bozulmaya başlayan Osmanlı-Memluk ilişkileri savaşa dönüşmüştür. II. Bayezid döneminin bir diğer önemli olayı ise İspanya’da yaşayan Müslüman ve Yahudilerin Osmanlı ülkesine getirilmesi ve yerleştirilmesidir. II. Bayezid döneminde Balkanlar üzerine de 5 kez sefere çıkılmış ve Sefer-i Hümayun adı verilen bu seferler neticesinde Balkanlardaki Osmanlı toprakları genişletilmek istenmiştir.

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        II. Bayezid Dönemi Önemli Olayları

        1481 ile 1512 yılları arasında yaşanan II. Bayezid dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekilde sıralanabilir:

        1481 yılında Osmanlı padişahı olan II. Bayezid’in ilk uğraştığı sorun Cem Sultan Meselesi olmuştur. Abisinin padişahlığını tanımayan Cem Sultan Bursa’da kendi padişahlığını ilan etmiş ancak abisi II. Bayezid’e yenilmesi üzerine önce Memluk Devleti’ne ardından ise Rodos’a sığınmıştır.

        Endülüs’te yaşayan Müslüman ve Yahudiler Osmanlı ülkesine getirilmiştir.

        Fatih döneminde ele geçirilen Otranto Kalesi elden çıkmıştır.

        Fatih Sultan Mehmed döneminde bozulan Memluk ilişkileri sava dönüşmüş ve iki devlet arasında 1485-1491 Osmanlı Memluk Savaşları yaşanmıştır.

        Balkanlar üzerine Sefer-i Humayun adı verilen seferler düzenlenmiştir.

        Anadolu’da Safevi destekli Şahkulu İsyanı yaşanmış ve bu isyan esnasında II. Selim babası II. Bayezid’i tahttan indirmiştir.

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        II. Bayezid Dönemi Savaşları

        Birinci Sefer-i Hümayun (1483): 7 ay süren bu seferde Osmanlı birlikleri Belgrad’a kadar ilerlemiş ve bölgedeki bazı kaleler onarılmıştır. Osmanlı ilerlemesinden çekinen Macarlar ile Osmanlılar arasında bir antlaşma imzalanmış ve Hersek, Osmanlı kontrolünde olan Bosna’ya katılmıştır.

        İkinci Sefer-i Hümayun (1484): Boğdan Seferi olarak da bilinen bu sefer, Boğdan’ın ödemesi gereken vergileri ödememesi üzerine gerçekleşmiştir.

        Üçüncü Sefer-i Hümayun (1492): Belgrad’ın fethedilmesi amacıyla düzenlenen bu sefer esnasında Belgrad kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştır.

        Dördüncü Sefer-i Hümayun (1499): Venedik ile Osmanlı donanmaları arasında gerçekleşen bu deniz savaşında Osmanlı Devleti galip gelmiştir.

        Beşinci Sefer-i Hümayun (1500): Tıpkı dördüncüsü gibi yine Venedik üzerine gerçekleştirilen bu sefer neticesinde Modon Kalesi fethedilmiştir.

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        1485-1491 Osmanlı-Memluk Savaşları: 6 yıl süren bu savaş neticesinde iki taraf da bir kazanım elde edememiş ve 1491 yılında imzalanan antlaşma ile her iki taraf da savaş öncesi pozisyonlarına geri dönmüştür.

        II. Bayezid Dönemi Yenilikleri

        İstanbul’da yer alan Bayezid Camii ve Bayezid Külliyesi bu dönemde inşa edilmiştir.

        Edirne, Çorum Sakarya’da İkinci Bayezid’in adını taşıyan köprüler inşa edilmiştir.

        Bursa’da yer alan Koza Hanı ve Pirinç Hanı inşa edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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