Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Tarih II. Abdülhamid Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Abdülhamid Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları hteg

        II. Abdülhamid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları

        Devletin dağılma döneminde, V. Murad'ın 1876 yılında tahttan indirilmesi sonucu tahta geçen II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti'nin otuz dördüncü padişahı olmuş ve 1876'dan 1908 yılına kadar hüküm sürmüştür. Kanun-i Esasi'nin hazırlandığı, Meşrutiyetin ilan edildiği, Osmanlı – Rus Savaşı'nın yaşandığı II. Abdülhamid dönemi genel özellikleri ve önemli olayları nelerdir? II. Abdülhamid siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 13:07 Güncelleme: 13.10.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        II. Abdülhamid dönemi genel özellikleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        II. Abdülhamid döneminde yaşanan siyasi gelişmeler dışında ıslahat hareketleri de devam etmiştir. Ziraat Bankası’nın kurulduğu, ticaret okulları gibi okulların açıldığı II. Abdülhamid dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

        II. Abdülhamid Dönemi Genel Özellikleri

        1876 yılında başlayan II. Abdülhamid döneminin ilk önemli olayı Kanun-i Esasi’nin kabul edilip, meşrutiyetin ilan edilmesidir. Halka temsil hakkının tanındığı bu yeni yönetim modeli ile birlikte hem halkın yönetime katılması amaçlanmış hem de Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmaması hedeflenmiştir.

        REKLAM

        1877 – 1878 Osmanlı Rus Harbi ya da bir diğer ismiyle 93 Harbi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Ruslar bu savaş esnasında hem Romanya üzerinden hem de Kafkaslar üzerinde Osmanlı Devlet üzerine saldırmış ve bu savaş neticesinde taraflar arasında önce Ayastefanos (1878) daha sonra ise Berlin Antlaşması (1878) imzalanmıştır.

        93 Harbi’nin gerçekleşmesi aynı zamanda I. Meşrutiyet Dönemi’nin de sonunu getirmiştir. Savaşı bahane eden II. Abdülhamid anayasayı askıya almış ve Meclis-i Mebusan’ı dağıtmıştır. Yine bu dönemde Tunus ile Mısır Fransızlar tarafından işgal edilmiş, Kıbrıs’a ise İngilizler yerleşmişlerdir.

        II. Abdülhamid Dönemi Önemli Olayları

        1876 – 1908 yılları arasına yaşanan II. Abdülhamid dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

        1876 yılında Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiş ve 1. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

        Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan adında iki meclis kurulmuştur.

        1877 -1878 Osmanlı – Rus Savaşı yaşanmıştır.

        1878 yılında Kıbrıs, İngilizlere askeri üs olarak verilmiştir.

        93 Harbi sonunda Rusya ile önce Ayastefanos sonra ise Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

        REKLAM

        Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazanmıştır.

        Fransa, 1881 yılında Tunus’u, 1882 yılında ise Mısır’ı işgal etmiştir.

        1881 yılında Duyun-i Umumiye kurulmuştur.

        Osmanlı Devleti ile Almanya arasında siyasi yakınlaşma başlamıştır.

        1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

        Yine aynı yıl Bulgaristan bağımsız olmuş, Girit Yunanistan’a; Bosna Hersek ise Avusturya’ya bağlanmıştır.

        II. Abdülhamid 31 Mart Ayaklanması neticesinde tahttan indirilmiştir.

        II. Abdülhamid Dönemi Savaşları

        1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)

        Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerine hem Balkanlardan hem de Kafkaslar üzerinden saldırması ile başlayan savaş Rusya’nın galibiyeti ile sonuçlanmış ve taraflar arasında 1878 yılında Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.

        Bu antlaşmaya göre; Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız olmaları, Bosna ve Hersek’e özerklik verilmesi, Kars, Ardahan ve Batum’un Ruslara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak Rusya’nın bu antlaşma ile elde ettiği kazanımlar İngilizleri rahatsız etmiş ve İngilizlerin etkisiyle iki devlet arasında aynı yıl Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

        REKLAM

        İmzalanan Berlin Antlaşması ile Ayastefanos Antlaşması’nın ağır yönleri bir miktar törpülenmiştir ancak Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıkları onaylanmıştır.

        Osmanlı – Yunan Savaşı (1897)

        Girit’te meydana gelen bir ayaklanma ile burada yaşamakta olan Rumlar; Yunanistan ile birleştiklerini öne sürmüşler ve Yunanistan’da adaya asker çıkarmıştır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Osmanlı Devleti Yunanistan’a savaş açmış ve 1897 yılında gerçekleşen Dömeke Meydan Muharebesi’nde Yunanlar mağlup edilmiştir.

        II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri

        Kanun-i Esasi kabul edilmiş ve meşrutiyet ilan edilmiştir.

        İlk tramvay hatları kurulmuştur.

        İstanbul – Bağdat demiryolu inşa edilmiştir.

        Ziraat Bankası açılmıştır.

        Güzel Sanatlar Okulu açılmıştır.

        Ticaret, hukuk ve mühendislik mektepleri kurulmuştur.

        Kız Sanayi Okulları açılmıştır.

        Bütün yurtta liseler ve ortaokullar açılmaya başlanmıştır.

        Darülaceze açılmıştır.

        Şişli Etfal Hastanesi hizmete girmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        Habertürk ekibi Mescid-i Aksa'da
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'in Ankara Büyükelçisi Habertürk'e konuştu
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        İsrail'den BM'ye Gazze talebi: 24 saat içinde...
        Gruptan nasıl çıkarız?
        Gruptan nasıl çıkarız?
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        ManU'dan Szymanski'ye dev teklif!
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Tuğba Anlak cinayetinde yeni karar!
        Üç günde şah-mat!
        Üç günde şah-mat!
        Tarihin en büyük halka arzı
        Tarihin en büyük halka arzı
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        Ünlülerden Filistin'e destek mesajları
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        "Bir Vincenzo Montella filmi: İtalyan işi"
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Yolcu otobüsü devrildi! Can kayıpları var!
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        Mevduat faizi %45.5, kredi faizi %50
        FTX davasında şok itiraflar
        FTX davasında şok itiraflar
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Tel örgüleri deviren ayı çocuk parkına girdi! Görenler kaçtı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı! Tetikçilerin izi 'Daltonlar'a uzandı!
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Ankara'nın başkent oluşunun 100'üncü yıldönümü
        Habertürk Anasayfa