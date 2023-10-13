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II. Abdülhamid döneminde yaşanan siyasi gelişmeler dışında ıslahat hareketleri de devam etmiştir. Ziraat Bankası’nın kurulduğu, ticaret okulları gibi okulların açıldığı II. Abdülhamid dönemi yenilikleri ve savaşları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

II. Abdülhamid Dönemi Genel Özellikleri

1876 yılında başlayan II. Abdülhamid döneminin ilk önemli olayı Kanun-i Esasi’nin kabul edilip, meşrutiyetin ilan edilmesidir. Halka temsil hakkının tanındığı bu yeni yönetim modeli ile birlikte hem halkın yönetime katılması amaçlanmış hem de Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmaması hedeflenmiştir.

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1877 – 1878 Osmanlı Rus Harbi ya da bir diğer ismiyle 93 Harbi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Ruslar bu savaş esnasında hem Romanya üzerinden hem de Kafkaslar üzerinde Osmanlı Devlet üzerine saldırmış ve bu savaş neticesinde taraflar arasında önce Ayastefanos (1878) daha sonra ise Berlin Antlaşması (1878) imzalanmıştır.

93 Harbi’nin gerçekleşmesi aynı zamanda I. Meşrutiyet Dönemi’nin de sonunu getirmiştir. Savaşı bahane eden II. Abdülhamid anayasayı askıya almış ve Meclis-i Mebusan’ı dağıtmıştır. Yine bu dönemde Tunus ile Mısır Fransızlar tarafından işgal edilmiş, Kıbrıs’a ise İngilizler yerleşmişlerdir.

II. Abdülhamid Dönemi Önemli Olayları

1876 – 1908 yılları arasına yaşanan II. Abdülhamid dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1876 yılında Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiş ve 1. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan adında iki meclis kurulmuştur.

1877 -1878 Osmanlı – Rus Savaşı yaşanmıştır.

1878 yılında Kıbrıs, İngilizlere askeri üs olarak verilmiştir.

93 Harbi sonunda Rusya ile önce Ayastefanos sonra ise Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

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Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlığını kazanmıştır.

Fransa, 1881 yılında Tunus’u, 1882 yılında ise Mısır’ı işgal etmiştir.

1881 yılında Duyun-i Umumiye kurulmuştur.

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında siyasi yakınlaşma başlamıştır.

1908 yılında 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir.

Yine aynı yıl Bulgaristan bağımsız olmuş, Girit Yunanistan’a; Bosna Hersek ise Avusturya’ya bağlanmıştır.

II. Abdülhamid 31 Mart Ayaklanması neticesinde tahttan indirilmiştir.

II. Abdülhamid Dönemi Savaşları

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı (93 Harbi)

Rusya’nın Osmanlı Devleti üzerine hem Balkanlardan hem de Kafkaslar üzerinden saldırması ile başlayan savaş Rusya’nın galibiyeti ile sonuçlanmış ve taraflar arasında 1878 yılında Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır.

Bu antlaşmaya göre; Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsız olmaları, Bosna ve Hersek’e özerklik verilmesi, Kars, Ardahan ve Batum’un Ruslara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak Rusya’nın bu antlaşma ile elde ettiği kazanımlar İngilizleri rahatsız etmiş ve İngilizlerin etkisiyle iki devlet arasında aynı yıl Berlin Antlaşması imzalanmıştır.

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İmzalanan Berlin Antlaşması ile Ayastefanos Antlaşması’nın ağır yönleri bir miktar törpülenmiştir ancak Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlıkları onaylanmıştır.

Osmanlı – Yunan Savaşı (1897)

Girit’te meydana gelen bir ayaklanma ile burada yaşamakta olan Rumlar; Yunanistan ile birleştiklerini öne sürmüşler ve Yunanistan’da adaya asker çıkarmıştır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine ise Osmanlı Devleti Yunanistan’a savaş açmış ve 1897 yılında gerçekleşen Dömeke Meydan Muharebesi’nde Yunanlar mağlup edilmiştir.

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri

Kanun-i Esasi kabul edilmiş ve meşrutiyet ilan edilmiştir.

İlk tramvay hatları kurulmuştur.

İstanbul – Bağdat demiryolu inşa edilmiştir.

Ziraat Bankası açılmıştır.

Güzel Sanatlar Okulu açılmıştır.

Ticaret, hukuk ve mühendislik mektepleri kurulmuştur.

Kız Sanayi Okulları açılmıştır.

Bütün yurtta liseler ve ortaokullar açılmaya başlanmıştır.

Darülaceze açılmıştır.

Şişli Etfal Hastanesi hizmete girmiştir.

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