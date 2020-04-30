30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Kovid-19 pandemisi sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü kişilere, engellilere, engellilerin bakımlarını üstlenenlere, şehit yakınları ve gazilere, koruyucu ailelere, yurt dışından gelip karantina altında tutulanlara, onların yakınlarına ve ihtiyaç duyanlar ile talepte bulunanlara psikososyal destek hizmeti veriliyor.
Kovid-19 Psikososyal Destek hizmeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri aracılığıyla sunuluyor. Hizmet, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında izole durumda bulunan ya da yurtlarda karantina altında olup süreçten etkilenen, çeşitli sorunlar yaşayan, kendini mutsuz hisseden, hanesinde engelli olup onların bakımını yapan ve sürekli evde bulunmaktan dolayı sıkıntı yaşayan kişileri kapsıyor.
TALEP OLMASA DA 65 YAŞ ÜSTÜ ARANIYOR
Psikososyal destekler, psikolog, psikolojik danışman ve sosyal çalışmacılardan oluşan görevliler tarafından veriliyor. Mesleki personel, talep olmasa bile 65 yaş üstü kişileri telefonla arayarak hem gereksinimlerini öğreniyor hem de onlara moral destek sağlıyor.
DANIŞMANLIK VE UYGUN HİZMETLERE ERİŞİM DE SAĞLANIYOR
Psikososyal destek hizmetleri kapsamında, vatandaşların koronavirüs, Kovid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları, korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlanıyor. Ailevi, psikososyal veya ekonomik sorun analizleri yapılarak, ihtiyaç duydukları alanlarda danışmalık hizmetleri uygulanıyor ve uygun hizmetlere erişimleri sağlanıyor. Ayrıca aile iletişimini güçlendirici ve çocuk gelişimini destekleyen etkinlikler konularında rehberlik hizmeti de verilerek, vatandaşların karşılaştıkları sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor.
PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜŞME DETAYLARI
- Psikolojik destek görüşme süreleri 20-30 dakika arasında değişiyor.
- İhtiyaç halinde vatandaşların periyodik aralıklarla takibi de yapılıyor.
- Destek hatları bazı illerde 08.00-17.30, bazı illerde 08.00-20.00, bazı illerde 08.00-24.00 saatlerinde, bazı illerde de 7/24 hizmet sunuyor.
Psikososyal Desteğe ihtiyacı olanlar, 112, 155 ve 156 iletişim numaralı hatları arayabiliyor.
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