İhtiras Tanımı:

İhtiras kelimesinin anlamı; Çok güçlü bir duygu için tutku, sevgi, nefret, öfke, ya da diğer duygu olarak ifade edilir. Herhangi bir şeye ya da birine ihtiras ile bağlanmak da denir.

İhtiras Nedir TDK:

TDK anlamı da aşırı ve güçlü olan bir istek veya tutku olarak belirtilir.

İhtiras Örnek Anlatımı:

İhtiraslı biri olmak, kendi içinizdeki bir tutku yolculuğunda olmayı gerektirir. Bir aşırı ilgi veya dilek böyle bir şekilde, bir şey yapmak için hobi, aktivite vb. Örneğin, bilim kurgu konusunda çok büyük bir ihtiras duymak gibi. Şiddetle ilgilendiğiniz ve zevk aldığınız bir şey de denilebilir. Vazgeçilmez olarak nitelendirilen her şeyi kapsayabilir. Aşk ile bağlı olduğunuz birisi veya çok sevdiğiniz çocuğunuza karşı olan ihtirasınız, bu duruma örnek verilebilir. Hayvanlara veya eşyalara gibi birçok şey ihtiras ile sevilerek bağlanılabilir.

İhtiras Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Mimarlığa olan ihtirası, iyi tasarımın onu deneyimleyenlerin yaşamını arttırdığı inancından doğdu.

Sözler hafifçe inatçı aşk şiirleridir ve müzik, ihtiraslı bir şekilde eğlendirmek kadar tutkuyu heyecanlandırmaz.

İlk taslak her zaman en iyisidir, çünkü azami ihtiras ve merakla yazdığınız yazıdır.

Orkestra artık uzun, acı veren, ilahi bir geçişi geride bırakarak kalan ihtirasını harcıyor.

Onu yıllarca aynı ihtirasla sevmeye devam ediyor.

Geçen yıl yayınlanan bu kitaptaki ihtiras duyusu ancak bu kadar yansıtılabilirdi.