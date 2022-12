"CÜNEYT İLE ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Gedik, Cüneyt Arkın ile rol aldığı 'Battal Gazi'de ölümden döndüklerini anlattı:

'Battal Gazi'de bir at sahnesi vardı. Beş kişi Cüneyt'i atla kovalıyorduk. Çölde boyun boyuna at üzerinde kavga ediyoruz. Beni boynumdan yakalayıp yere düşürdü, kendimizi atın üzerinden atacaktık ama ardından da atlar üzerimize düştük. 'Ölümden döndük' desem abartmış olmam. O sahne gerçekten yaşanan bir sahneydi. Cüneyt Ağabey de her zaman çok cesurdu, bu iş için yaratılmıştı adeta. Doktorluğunu bırakıp sinemaya adanmış bir hayattı...