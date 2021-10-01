Adana'da 1 haftada 2'nci olay! Eskort tuzağı!

Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 26 Eylül gecesi merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apart dairesinde, iddiaya göre, Yüksel Nur Y. (22) eskort sitesinden fuhuş yapmak için ilan verdi. Bu ilanı gören Abdülsamet S. (23), Yüksel Nur Y. ile irtibata geçip 300 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştı.
KADININ SEVGİLİSİ YANLARINA GELDİ
İHA'da yer alan habere göre genç kadın, Abdülsamet S.’yi kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Abdülsamet Y, Yüksel Nur Y.’ye 300 lira para verdi. Yüksel Nur Y. bir süre sonra “lavaboya gidiyorum” diyerek şahsın yanından ayrılıp kapıyı açtı. İçeriye giren kadının sevgilisi Eren Can K. (19) ile arkadaşı Mehmet Ekrem Ü. tabancayı Abdülsamet S.’ye doğrultarak, “Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın” diyerek tetiğe bastı.
ELİNDEN VE BACAĞINDAN YARALANDI
Elinden ve sol bacağından yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebindeki 2 bin 800 lira ve cep telefonunu eli silahlı kişilere verdi. Parayı ve cep telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı. Abdülsamet Y.’nin durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
"TECAVÜZE KALKIŞTI VURDUM" DEDİ
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Sarıçam ilçesindeki saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can K. ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise “Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum” diyerek kendisini savundu.
KADININ SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Abdülsamet Y., ise kendisini Yüksel Nur Y.'nin değil Eren Can. K.'nin vurduğunu ifadesinde söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Abdülsamet Y.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 19 Eylül'de de Adana'da eskort tuzağıyla gasp olayı yaşanmıştı.
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