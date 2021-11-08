Evli kadını taciz etti! Korkunç buluşma!

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Habibler Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. H.Ç isimli kişinin kendisine sosyal medya üzerinden tacizde bulunarak sürekli mesaj attığını iddia eden Yağmur Akartes, durumu eşine haber verdi. Plan yapan Yağmur çifti, H.Ç.'ye buluşma teklifinde bulunup bir restorantta davet etti.
YAKINLARI DA MÜŞTERİ GİBİ İZLEDİ
İHA'da yer alan habere göre buluşma saatinde Yağmur’un yakınları müşteri kılığında restoranda oturup izlemeye başladı. Bir süre sonra çıkmaya çalışan tacizciyi yakalayan Akartes’in yakınları meydan dayağı attı.
YOLDAN GEÇENLER DE DARP ETTİ
Yoldan geçen vatandaşlar da dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermeyen vatandaşlar bir yandan etrafını sararken bir yandan da polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.
"BEN EŞİNDEN DAHA YAKIŞIKLIYIM"
Olayda burnu kırılan H.Ç., polis nezaretinde ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayı anlatan Yağmur Akartes, "Instagramdan bana mesaj attı sen kimsin diye ve takip isteği atmıştı.
Bende ben benim sen kimsin diye yazdım. Sonra bana ben senin eşinden daha yakışıklıyım gibi iğrenç kelimeler yazdı.
"GELECEĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"
Bende eşime haber verdim. Numaranı ver oradan konuşalım dedim sonra buluşmak istedi. Önce Bahçelievler'e davet ettim ve geleceğini tahmin etmiyordum sonrada burada bir yakınımıza gelmiştik ve buraya davet ettim sonra oturduk ve bana çok çirkin şekilde davrandı.
Yakınlarım dayanamadı ve neden böyle yapıyorsun diye konuşmak isterken o kendini yerlere attı ve beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. Sonra görenler ne oluyor diye sordu. Ben olayı anlatınca şahsı linç ettiler" diye konuştu.
TACİZCİDEN ŞİKÂYETÇİ OLDULAR
Ardından karakola giden Yağmur Akartes ve eşi tacizci olduğu iddia edilen H.Ç'den şikayetçi olurken, olay ile ilgili ise soruşturma başlatıldı.
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