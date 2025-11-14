İstanbul'da olay, dün Esenyurt’ta bir inşaat firmasında yaşandı. İddiaya göre, kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında bir cisim gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İHA'daki habere göre gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu.

Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.