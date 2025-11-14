Habertürk
        İĞRENÇ OLAY! Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu!

        İstanbul Esenyurt'ta bir inşaat firmasının kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Bünyesinde 3 kadın personelin çalıştığı firmayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:58
        Kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu!
        İstanbul'da olay, dün Esenyurt’ta bir inşaat firmasında yaşandı. İddiaya göre, kadınlar tuvaletine giren bir çalışan, havalandırma kısmında bir cisim gördü.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

        İHA'daki habere göre gizlenmiş şekilde duran kamerayı fark eden kadın durumu diğer çalışanlara ve yöneticilere haber verdi. Firmada 3 kadın çalışanın bulunduğu öğrenilirken, konuyla alakalı savcılığa suç durusunda bulunuldu.

        Konuyla alakalı olarak ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Habertürk Anasayfa