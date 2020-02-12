DHA

İzmir'in Buca ilçesinde, apartman dairesine sipariş üzerine su getirdikten sonra müşteriden aldığı boş damacanaya, asansörde idrarını yaptığı iddia edilen Emre A., savcılıkta ifade verdi. Emre A., idrarını damacananın içine değil, asansörün zeminine yaptığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, Buca'nın Evka 1 Mahallesi'nde bulunan toplu konuttaki daireden, telefonla damacana su sipariş edildi. Bunun üzerine firmadan eve su getiren ve adının Emre A. olduğu tespit edilen kişi, ödeme sonrası bina sakininden boş damacanayı aldı. Asansöre binen Emre A., iddiaya göre, burada idrarını yaptı. Asansörden inen Emre A., binadan ayrıldı.

BOŞ DAMACANAYI ÖNÜNE ALDIĞI VE TERS ÇEVİRDİĞİ ANLAR...

Bir süre sonra asansöre binip, idrar kokusu alarak, rahatsız olan bina sakinleri, kamera kayıtlarını izledi. Asansör kamerasına yansıyan görüntülerde sucunun, arkasını dönüp, boş damacanayı önüne aldığı ardından da ters çevirdiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan ve binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, sucunun önce damacananın içine idrarını yaptığı, ardından da bunu yere döktüğü şeklinde yorumlandı ve tepki çekti.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜDEKİ SUCU SAVCILIĞA İFADE VERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüdeki Emre A. hakkında, 'Hayasızca hareketler' suçundan soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Emre A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emre A., ifadesinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, savcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Mahkemesi'nin de kararıyla görüntülere erişim engeli kondu. Emre A.'nın verdiği ifadede ise, "Bütün gün çok çalışmıştım, dinlenmeye ve mola vermeye fırsatım olmamıştı. İdrarımı damacanaya yapmadım, asansörün zeminine yaptım. Belki bir nebze de olsa kokuyu önler diye damacananın içinde kalan suyu zemine döktüm" dediği öğrenildi.