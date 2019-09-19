19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İğne oyası geleneksel el sanatlarının en önemli yapımlarından biridir. Yıllardır genç kızların çeyizlerini süsleyen ve kesinlikle çeyizlerinde olması gereken bir parçadır. İğne oyası ile çok kullanımlı ürünler elde edilir. Yemeni kenarları ve iğne oyalı çeyizlik örtüler gibi.
İğne oyası oldukça göz nuru dökülen ve zahmetli olan bir sanat işidir. Günümüzde hala bu gelenek çok fazla olmasa da devam etmektedir. İğne oyasının nasıl yapıldığına dair bilgi vermek amaçlı aydınlatmak için kısa bir öğreti paylaşımında bulunalım.
Öncelikle iğne oyası yapmak için; bir tülbent ya da ince bir kumaş, iğne ve iplik gereklidir. Çeşitli motifler vardır. Ancak ilk kenar işi olan ‘’zürafa’’ işleme ile nasıl yapılırın basit bir açıklamasını sağlamış olalım. İpliği iğneye geçirerek işe başlanır, kumaşın kenar kısımları hafifçe içe doğru kıvrılır ve iğne kumaştan geçirilerek önce bir düğüm atılır.
Daha sonra iğne kenara geçirilerek bekletilir ve iğnenin üzerine üst kısımdan iki kere iplik atılır ve iğne çekilerek iplik sıkıştırılır. Buna “zürafa tekniği” denilir. Yan yana aynı işlem zürafa aralıkları verilerek tekrarlanır. Bu şekilde düzgün bir çalışma yapılarak üzerine yapılacak çiçek ya da başka desenlerle çalışma sürdürülür. Tüm işlemelerde zürafa tekniği kullanımı geçmektedir.
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