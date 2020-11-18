Azalea, geri kalan herkesin kendisine sahne adı olan "Iggy" ile hitap ettiğini ifade etti.

Iggy Azalea, yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" ifadelerini kullandı.