Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu da ziyaretinden dolayı Vali Turan'a ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Burası dünya çapında çok önemli bir alan. Türkiye'de tespit edilmiş 502 kuş türünün yüzde 62'sini, yani 316 tanesini sadece bu bölgede tespit ettik. Türkiye'de hiç kaydı olmayan 3 türü yine bu alanda tespit ettik. Buranın korunması önem taşıyor. Halkaladığımız 180 bin kuşun düzinelercesi farklı ülkelerde yakalandı" dedi.