Kara yolunda öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, bir süre sonra kum fırtınasına dönüştü. Gödekli köyü bölgesinde yaklaşık bir saat süreyle etkili olan fırtına nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

AA'nın haberine göre, fırtına dolayısıyla vatandaşlar kara yolunda ilerlemekte güçlük yaşadı.