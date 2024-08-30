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        Haberler Gündem Çevre Iğdır'ı yeşillendirecek yöntem: Yüzde 5'e çıkacak | Son dakika haberleri

        En kurak illerden Iğdır'ı yeşillendirecek yöntem: Yüzde 5'e çıkacak

        Türkiye'nin en kurak illerinden Iğdır'da, teraslama yöntemiyle yapılan çalışmalarla orman varlığı yüzde 1'den yüzde 5'e çıkarılacak. Iğdır Üniversitesi Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, kuraklık nedeniyle yüksek kesimlerde erozyonun sıkça yaşandığına işaret ederek, "Erozyonun önlenmesinde teraslama çalışmaları son derece önemlidir. Toprağın akışkanlığını azaltmak anlamında bitkiyle de bu teraslar desteklendiği için bitki kökleriyle toprak kaymaları ve toprak kayıpları önlenmektedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:45 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:49
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          Türkiye'nin en kurak illerinden Iğdır'da, Orman İşletme Müdürlüğü hem kentte orman varlığını artırmak hem de dağlardaki toprak kaymalarını önlemek amacıyla çalışma yürütüyor.

        • 2

          Kentte şu an yüzde 1 olan orman varlığı, teraslama yöntemiyle sürdürülen çalışmalarla yüzde 5'e çıkarılacak.

        • 3

          Son olarak Tuzluca ilçesi Çıraklı köyünün sarp dağlarındaki bin 650 dönümlük alanda, 30 bin civarında sarıçam, karaçam, sedir, badem ve huş fidanı dikildi.

        • 4

          Iğdır Üniversitesi Ormancılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Belkıs Muca Yiğit, Orman İşletme Müdürlüğü'nün, özellikle yüksek kesimli bölgelerdeki sekileme çalışmalarıyla, kentte orman varlığının artırılması için çaba gösterdiğini söyledi.

        • 5

          Bu çalışmalarda özellikle Iğdır'a uygun türlerin kullanılmasının önemli olduğunu belirten Yiğit, "Sarıçam ve huş başta olmak üzere sedir, badem ağaçları tercih edilmiş. Toprağın tutulması, erozyonun önlenmesi maksadıyla bu ağaç türleri kullanıldı. Orman varlığı son yıllarda daha da önem kazanmaya başladı. Iğdır'ın kurak seyreden ikliminin canlandırılması açısından oldukça önemli" dedi.

        • 6

          Yiğit, kuraklık nedeniyle yüksek kesimlerde erozyonun sıkça yaşandığına işaret ederek, "Erozyonun önlenmesinde teraslama çalışmaları son derece önemlidir. Toprağın akışkanlığını azaltmak anlamında bitkiyle de bu teraslar desteklendiği için bitki kökleriyle toprak kaymaları ve toprak kayıpları önlenmektedir" ifadelerini kullandı.

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