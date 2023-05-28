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Iğdır'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı

Iğdır'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Giriş: 28.05.2023 - 17:13 | Güncelleme: ABONE OL
Iğdır'da feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
DHA

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ordu Caddesi Asri Mezarlığı karşısında meydana geldi. Süphan Öner yönetimindeki motosiklet ile Eyüp Eman idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Süphan Öner ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobildeki Latife Eman ve ismi öğrenilemeyen bir bebek olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Eyüp ve Aysel Eman ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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