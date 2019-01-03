Yapmadığı suçlama kalmadı

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, yazılımcı Orkun Dülgeroğlu, öz babasını dolandırıcı, eski sevgilisini eskort, avukatını istismarcı, hakimleri FETÖ'cü, bir savcıyı da rüşvetçi olarak gösteren sahte haber paylaşımlarıyla iftiralar attı. Adnan Oktar’ın iftira grubunda olduğu öne sürüldü. Şimdi ise tutuklanması talep ediliyor.

DAVA AÇILDI



Ters düştüğü kişiler hakkında önce bir internet sitesi açıp ardından iftira içerikli haberler yüklediği belirtilen Okan Dülgeroğlu hakkında “özel hayata ilişkin görüntüleri ifşa etmek”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek” ve “hakaret” suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



“TUTUKLANMASI ŞART”



Haziran ayında Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Dülgeroğlu tutuksuz bulunuyor. Dava kapsamında ‘mağdur’ sıfatında olan avukat Koray Kılıç ise mahkemeye bir dilekçe sundu. Tutuklanmasını talep etti. Sanığın tekrar suç işleme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten avukat, mağduriyetinin büyük olduğunu söyledi. “Başka türlü zapt edilemez” dedi. Başkalarının üzerinde baskı kurma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden avukat Kılıç, siber saldırıların durdurulması için tutuklanmasının şart olduğunu kaydetti.



SÖZ AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE



Tutuklanma talepli dilekçe yargılamayı yapan Anadolu 18. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere sunuldu. Talep üzerine şimdi Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir karar vermesi bekleniyor.