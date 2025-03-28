İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 28. gününe özel iftar menüsü!

İftarda ne yapsam diye düşünenler için: Çorbasından tatlısına Ramazan'ın 28. gününe özel iftar menüsü!

Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaştıkça, iftarda ne yapsam sorusu daha çok sorulmaya başlandı. Orucun 28. gününe özel, sizler için hazırladığımız iftar menüsüne gelin birlikte bakalım.

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1. EZO GELİN ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1/2 su bardağı ince bulgur

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 litre su (yaklaşık 5 su bardağı)

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1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:

1. İlk olarak soğanı ince ince doğrayın ve tereyağında pembeleşene kadar kavurun.

2. Daha sonra havucu rendeleyin ve soğana ekleyin. Birkaç dakika kavurun.

3. Salçayı ekleyin ve karıştırarak biraz daha kavurun.

4. Kırmızı mercimek ve bulguru ekleyin, karıştırın.

5. Üzerine suyu ekleyin, tuz, karabiber, pul biberi de ekleyip karıştırın.

6. Çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve mercimekler yumuşayana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

7. Ocaktan alıp, bir çatal veya el blenderı ile çorbayı pürüzsüz hale getirin. 8. Son olarak zeytinyağını ve naneyi ekleyin, karıştırın. 9. Sıcak servis yapın. 2. FIRINDA TAVUK BAGET Malzemeler: REKLAM 6 adet tavuk baget 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı yoğurt 1 tatlı kaşığı kekik 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tatlı kaşığı tuz 1/2 tatlı kaşığı karabiber 2 diş sarımsak (ezilmiş) Yarım limonun suyu Yapılışı: 1. Tavuk bagetleri bir kaba alın. 2. Üzerine zeytinyağı, yoğurt, kekik, pul biber, tuz, karabiber, ezilmiş sarımsak ve limon suyunu ekleyin. 3. Tüm malzemeleri iyice karıştırarak tavukların her yerine yedirin. 4. Tavukları en az 1 saat marinelenmesi için buzdolabında bekletin (daha uzun süre bekletmek lezzetini artırır). 5. Fırını 180°C’ye ısıtın. 6. Tavuk bagetleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. 7. Bagetlerin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 35-40 dakika pişirin. 8. Fırının ısısını 200°C’ye çıkarın, folyo üzerlerinden alın ve 15-20 dakika daha kızarana kadar pişirin.

REKLAM 9. Fırından çıkarıp sıcak olarak servis edin. SADABAT PİLAVI Malzemeler: 2 su bardağı pirinç 2,5 su bardağı tavuk suyu (veya normal su) 1/2 su bardağı tereyağı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı şeker 1/2 su bardağı dolmalık fıstık 1/2 su bardağı kuş üzümü Yapılışı: 1. Pirinci 30 dakika kadar suyla ıslatın, sonra iyice yıkayıp süzün. 2. Bir tencerede tereyağını ve zeytinyağını eritin, dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun. 3. Kuş üzümlerini ekleyip karıştırın. 4. Pirinci ekleyip 3-4 dakika kavurun. 5. Üzerine tavuk suyunu, tuzu ve şekeri ekleyin. 6. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. REKLAM 7. Pilavı ocaktan alıp, 10 dakika dinlendirdikten sonra karıştırıp sıcak servis yapın. SÜTLÜ NURİYE Malzemeler: 1 paket baklava yufkası (20 yaprak) 150 gram tereyağı (eritilmiş) 1 su bardağı ceviz içi (isteğe göre fındık veya fıstık da kullanılabilir)

Şerbeti İçin: 3 su bardağı su 2,5 su bardağı toz şeker 1 çay kaşığı limon suyu Sütlü Karışım İçin: 2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı nişasta 1 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı tereyağı 1/2 su bardağı toz şeker Yapılışı: 1. İlk olarak şerbeti hazırlayın: Bir tencereye su ve şekeri ekleyip kaynatın. Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyin ve 10-15 dakika kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. 2. Sütlü karışım için süt, nişasta, un, tereyağı ve şekeri bir tencereye alıp karıştırarak pişirin. Kıvam alıp kaynadığında ocaktan alın. REKLAM 3. Fırını 180°C’ye ısıtın. 4. Baklava yufkalarından 10 tanesini tepsiye serin, her kat arasına eritilmiş tereyağından sürün. Yufkaların üzerine ceviz serpin. 5. Üzerine kalan 10 yufkayı serip her katına tereyağı sürerek baklava şeklinde dilimleyin. 6. Fırına verin ve 30-35 dakika kadar altın rengini alana kadar pişirin. 7. Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti dökün.

8. Son olarak, üzerine sütlü karışımı dökün ve bir süre dinlendirin. 9. Soğuduktan sonra servis edin. Afiyet olsun! Görsel Kaynak: istockphoto