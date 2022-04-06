İftar vakti katliam yaptı! 3 ölü

DHA

İftar saati yaşanan tartışma sırasında Çetin Güler (54), ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. En küçük yeğeni ise saldırıdan balkona kaçarak kurtuldu.

Olay, iftar saati Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nakliye firması bulunan ve iflas ettiği öğrenilen Çetin Güler, iftar vakti ağabeyi Bedri Güler'in evine geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen çetin Güler ile ağabeyi Bedri Güler arasında tartışma çıktı.

İki kardeş arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce Çetin Güler yanında getirdiği pompalı tüfekle evde katliam yaptı.

Çetin Güler'in açtığı ateş sonucu ağabeyi Bedri Güler (65), yengesi Duriye Güler (62) ve yeğeni Tuncay Güler (24), saçmaların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay sırasında evin en küçük oğlu Berat Güler (23) ise saldırıdan balkona kaçarak kurtuldu.

EVDEKİ MANZARA YÜREK DAĞLADI

Şüpheli Çetin Güler olay yerinden kaçarken, silah sesleri üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi korkunç bir manzara ile karşılaştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saçmalarla vurulan Bedri ve Duriye çifti ile çocukları Tuncay Güler'in hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olay yeri savcısının incelemesi sonrasında cesetler Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli Çetin Güler'i yakalamak için çalışma başlattı.