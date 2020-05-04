İftar bugün saat kaçta?

İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2020 Ramazan ayının 11. gününde oruç tutan vatandaşların gündeminde. Ramazan ayı bu sene koronavirüs gölgesinde geçiyor. Eskisi gibi büyük ve kalabalık iftar sofraları kurulamasa da Ramazan coşkusu evlerde yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu 4 Mayıs iftar saati haberimizde.

İFTAR SAAT KAÇTA? 4 MAYIS 2020

Bugün tutulan oruçlar İstanbul'da 20:11'de, Ankara'da 19:53'de, Adana'da 19:37'de, Diyarbakır'da 19:19'da, Trabzon'da 19:28'de okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak.

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İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL - ANKARA, DİYARBAKIR) GERİ SAYIM

İFTAR DUASI

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allâhümme innî leke sumtü ve bike âmentü ve alâ rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“ Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''

PEYGAMBER EFENDİMİZİN İFTAR DUASI

Peki peygamberimizin iftar duası ve Türkçe manası nasıldır? Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”