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İFTAR MENÜSÜ: Ramazan'ın 27. günü ne yemek yapabilirim? Çorbasından, ana yemeğine, salatasından, tatlısına iftar sofrası tarifleri...

Ramazan'ın 27. günü ne yemek yapabilirim? Çorbasından, ana yemeğine, salatasından, tatlısına iftar sofrası tarifleri...

Ramazan ayının bitmesine 2 gün kaldı. Perşembe günü arefe idrak edilecek ve cuma günü bayramın ilk günü heyecanı yaşanacak. Bu mübarek ayın bitmesine 2 gün kala arama motorlarında, “Ramazan’ın 27. Günü ne pişirsem?”, “Bugün ne pişirsem” gibi sorular araştırılıyor. İşte sizin için hazırladığımız çorbasından tatlısına Ramazanın 27. günü iftar menüsü…

Giriş: 18.04.2023 - 10:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • MISIR ÇORBASI

    Malzemeler

    400 gram dondurulmuş mısır

    2 yemek kaşığı tereyağı

    1 kuru soğan

    2 yemek kaşığı un

    8 çay bardağı süt

    4 çay bardağı tavuk suyu

    Yapılışı: Mısırın yarısını ayırıp ezerek püre haline getirin. Diğer yarısını bir kenarda bekletin. Derin bir tencerede tereyağını eritin. Soğanları piyazlık doğrayıp ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Unu ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ezdiğiniz mısırları tencereye ekleyip karıştırın.Üzerine sütü ve tavuk suyunu ilave ederek karıştırmaya devam edin. Çorba kaynamaya başladığında ayırmış olduğunuz tane mısırları da ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış maydonoz serperek servis edin.

  • SOSLU TAVUK PİRZOLA

    Malzemeler

    5 adet kemiksiz tavuk pirzola

    1 adet kuru soğan

    2 adet domates

    1 adet sivri biber

    Tuz, karabiber, pulbiber, kekik, sarımsak tozu ( Damak zevkinize göre istenilen baharatlar )

    1 yemek kaşığı sıvı yağ

    Yapılışı: İlk olarak tavukları bir kap içerisine alın ve içerisine sıvı yağı, tuzu, baharatları alarak harmanlayın. Tavukları bir fırın tepsisine, düzenli bir şekilde dizin. Üzerlerine ince yuvarlak dilimlenen soğan, domates ve sivri biberi yerleştirin. Önceden 220 dereceye getirdiğiniz fırında, yaklaşık 35- 40 dakika pişirin. 

  • MERCİMEKLİ PİLAV

    Malzemeler

    1 su bardağı yeşil mercimek

    1 yemek kaşığı bitkisel margarin (6 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

    2 su bardağı pirinç

    2 adet orta boy kuru soğan

    1 çay kaşığı tuz, karabiber

    4 su bardağı et ya da tavuk suyu

    1 çay kaşığı kırmızı pulbiber

    Yapılışı: Mercimeği ve pirinci ayrı ayrı kaplarda üzerine çıkacak kadar sıcak suyla 30 dakika bekletin. Soğanları incecik yemeklik doğrayın. Yağı ve soğanları geniş bir teflon tencereye koyun. Orta ısılı ateşte 2-3 dakika kavurup tuz ve karabiberi üzerine serpin. Diğer taraftan mercimekleri süzüp soğanların üzerine aktarın. Sıcak haldeki et ya da tavuk suyunun 2 su bardağı kadarını da ekleyin. Mercimek pirinçten daha uzun sürede piştiği için mercimeği 10 dakika daha pişirin. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ve kalan 2 su bardağı et ya da tavuk suyunu tencereye aktarıp orta ısılı ateşte suyunu tamamen çekip göz göz oluncaya kadar pişirin. Pilav suyunu tamamen çekince ocağın altını iyice kısıp pilavı kısık ateşte 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.Tencerenin kapağını açmadan pilavı 30 dakika kadar dinlendirin. Pilavı servise sunmadan önce tahta bir kaşıkla aşağıdan yukarıya doğru hafifçe karıştırın ve kırmızı pulbiberi serpiştirin. İsterseniz ince kıyılmış yarım demet maydanoz ya da dereotuyla süsleyerek servise sunun.

  • KÖZLENMİŞ BİBERLİ ZAHTER SALATASI

    Malzemeler

    100 gr taze veya salamura zahter

    1 çay bardağı sızma zeytinyağı

    1 yemek kaşığı limon suyu

    Yarım limon kabuğu, rendelenmiş

    1 diş sarımsak, ezilmiş

    1 çay kaşığı tuz

    3 adet közlenmiş kapya biber

    7-8 adet ceviz içi

    1 yemek kaşığı nar ekşisi

    Yapılışı: Taze zahter kullanacaksanız su dolu kapta 15 dakika kadar topraklarından arınması için bekletin. Bol suda yıkayıp sebze kurutucusundan geçirin (veya temiz mutfak havlusu üzerine alarak kurutun). Zahterleri kabaca doğrayıp karıştırma kabına alın, zeytinyağının yarısını, limon suyu ve rendelenmiş kabuğu, sarımsak ve tuzu ilave ederek karıştırın. Servis tabağına önce zahterli karışımı, üzerine incecik doğranmış kapya biberleri ve iri parçalara ayrılmış ceviz içlerini yerleştirin. Kalan zeytinyağı ve nar ekşisini ilave ederek servis yapana kadar buzdolabında bekletin.

  • MOZAİK PASTA

    Malzemeler

    400 gram bisküvi

    1 su bardağı süt

    4 yumurta

    4 çorba kaşığı pudra şekeri

    4 çorba kaşığı kakao

    3 yemek kaşığı eritilmiş margarin

    1 su bardağı ceviz veya fındık

    Yapılışı: Mozaik pasta için öncelikle bisküvileri elimizde kırıyoruz fazla ufalanmamasına dikkat ediyoruz. Margarini ayrı bir tavada eritiyoruz. Eriyen margarin içine sütü şekeri ve tüm malzemeleri bisküvilerin üzerine ekliyoruz İsteğe göre ceviz yerine fındık da kullanılabilir. Daha sonra bu malzemelerin hepsini iyice karıştırıyoruz ve karışımı streç folyo arasına boşaltarak elimizde rulo şeklini veriyoruz. Uzun ince servis tabağı mısın içine yerleştiriyoruz. Servis etmeden önce buzdolabında 3-4 saat dinlendiriyoruz.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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