İftar duası oku: İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken okunacak dualar neler?
Ramazan ayının ilk iftarı 1 Mart Cumartesi gününe denk geliyor. Oruç tutan vatandaşlar iftar sofrasında okuyacakları iftar duasını araştırıyor. İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayı yurdun dört bir yanında manevi değeriyle devam ediyor. 11 Ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında iftar vakitlerinde bol bol dua ediliyor. Peki, Arapça- Türkçe iftar duası nedir? İftar duası nasıl yapılır, oruç açarken okunacak dualar neler?
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Ramazan ayı başladı. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olan vatandaşlar ise iftar vakti hangi dua okunu merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan iftar duasını haberimizde derledik. Peki iftar duası nasıl yapılır? İşte iftar duası ve iftar duası Türkçe okunuşu ve anlamı...
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İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
"Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."
İFTAR DUASI ANLAMI
"Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"
YEMEKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Okunuşu: Elhamdülillahillezî et amenâ ve sekenâ ve cealenâ minel müslimin
Anlamı: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.
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ORUÇ NASIL AÇILIR?
Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.
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