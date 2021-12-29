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İETT zammı 2022 ve güncel liste: Yeni akbil fiyatları ile vapur, taksi, dolmuş, minibüs, taksi, metro ve metrobüs ücretleri ne kadar, kaç lira oldu?

İETT'ye zam! 2022 Akbil fiyatları ile vapur, taksi, dolmuş, minibüs, taksi, metro ve metrobüs ücretleri ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde alınan karar gereğince, İstanbul'da toplu taşımaya zam yapıldı. İETT zammı olarak da bilinen bu sürecin ardından vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro, metrobüs ücretleri ile aylık akbil fiyatları zamlandı. Bu gelişmenin ardından tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Öte yandan, vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metrobüs ve metro ücreti ne kadar oldu sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. İşte, 2021 İETT zammı sonrası yeni akbil fiyatları ve güncel toplu ulaşım fiyat tarifesi

29.12.2021 - 10:14 | Güncelleme: GÜNDEM

  • İETT zammı, bir süredir İstanbul'da yaşayanların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. İETT zammı olarak da anılan bu sürecin ardından aylık öğrenci ve tam akbil fiyatları güncellenecek. Buna ek olarak, vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metrobüs ve metro fiyat tarifesi de artacak. Peki, tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İşte, İETT zammı sonrası 2022 vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro ve metrobüs ücretleri

  • İETT'YE ZAM YAPILDI

    UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'in başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi.

    Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

    Müzakerelerin ardından yapılan oylamada İBB'nin elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs için yüzde 36, servis ücretleri için yüzde 27'lik zam teklifi, bakanlık temsilcilerinin şerh kararıyla oy birliği ile kabul edildi.

  • 2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

  • İETT BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

    Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

    METROBÜS ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

    Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

  • SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

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