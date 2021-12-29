İETT zammı, bir süredir İstanbul'da yaşayanların en çok merak ettiği konulardan birisi olarak öne çıkıyor. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı. İETT zammı olarak da anılan bu sürecin ardından aylık öğrenci ve tam akbil fiyatları güncellenecek. Buna ek olarak, vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metrobüs ve metro fiyat tarifesi de artacak. Peki, tam ve öğrenci aylık akbil ne kadar oldu? İşte, İETT zammı sonrası 2022 vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro ve metrobüs ücretleri